ירידה בתקנים וזינוק בתקציב: מה קורה באגף מבקרת עיריית ירושלים

עיריית ירושלים היא הגדולה בישראל, עם למעלה מ-9,000 תקנים ותקציב של כמעט 10 מיליארד שקלים בשנת 2025. נתונים שנחשפים לראשונה ב-i24NEWS, מתוך בקשת חופש מידע, אודות נתוני ההעסקה באגף הביקורת בעירייה, מגלים מגמה חריגה באיוש מספר התקנים באגף. עם זאת, בעירייה מכחישה את המידע שנמסר מטעמה במסגרת בקשת חופש מידע.

תפקידו של מערך הביקורת בעירייה הוא, איך לא, לפקח ולבקר את פעילותם של אלפי עובדי העירייה, הישירים והעקיפים. בהשוואה לשאר אגפי העירייה, לא מדובר במערך גדול במיוחד, עם תקן לתשעה עובדים בלבד, ותקציב שעמד על 13.5 מיליון שקלים בשנת 2024.

בעשור האחרון נראה כי קיימת מגמה הפוכה בין מספר התקנים באגף לבין התקציב - בשנת 2016 כוח האדם באגף עמד על 23, פי 2.5 מכמות העובדים באגף בשנה הנוכחית. עם זאת, למרות הירידה בתקנים, נראה כי צעדי ההתייעלות בכוח אדם לא השפיעו על תקציב האגף, שדווקא עלה ב-5.5 מיליון שקלים, לאחר שעמד בשנת 2016 על 8 מיליון שקלים.

מבקרת עיריית ירושלים בשש השנים האחרונות היא עפרה ברכה. כמדי שנה מתפרסם דו"ח מבקר העירייה הכולל ממצאים על התנהלות האגפים השונים בעירייה, ניהול כספי, שירות לתושב ויישום ליקויים פנימיים.

מעיריית ירושלים נמסר: "בניגוד לנטען, בעשור האחרון לא בוצע צמצום בכוח האדם במינהל מבקרת העירייה. בשנת 2020 עמד התקן על 25 משרות, בשנת 2022 הגדילה הנהלת העירייה את התקינה ל-28 משרות, ובשנת 2026, במסגרת שינוי ארגוני במערך פניות ותלונות הציבור, נוידו 3 תקנים שעסקו בתחום זה לאגף שירות וחוויית לקוח, לצורך איחוד וריכוז כלל המענה העירוני לפניות ותלונות הציבור תחת קורת גג מקצועית אחת".

"כלומר, לא מדובר בצמצום אלא במהלך ארגוני לשיפור תהליכים ושירות. יצוין כי קיימים מספר תקנים פנויים המצויים בתהליכי איוש מתמשכים במינהל זה. חלק מהמכרזים פורסמו מספר פעמים, לרבות עד חמש פעמים בארבע השנים האחרונות, והליכי הפרסום והוועדות נמשכים גם בימים אלה".

"לעניין התקציב – תקציב מינהל הביקורת נקבע בהתאם לתקנות הרשויות המקומיות, ולפיהן היקפו לא יפחת מ-0.192% מתקציב העירייה. משכך, עם הגידול הכולל בתקציב העירייה בעשור האחרון, חל גידול נגזר גם בתקציב המינהל. אין מדובר במודל ייחודי אלא במנגנון הקבוע בדין. בחינה והתאמות ארגוניות מתבצעות בשוטף בכלל יחידות העירייה, בהתאם להחלטות הנהלת העירייה ומינהל משאבי אנוש".