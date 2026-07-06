מחדל בסופר פארם: אמצעי המניעה היה פג תוקף - והלקוחה נכנסה להיריון

מיליוני ישראלים קונים מדי שנה בסופר-פארם, מתוך הנחה שהמוצרים שעל המדף בטוחים לשימוש. אבל מה קורה כשדווקא אמצעי מניעה נמכר אחרי שפג תוקפו?

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י’ ו-א’, זוג דתי בשנות ה-40 לחייהם, והורים לחמישה ילדים, מספרים כי רכשו אמצעי מניעה מסוג VCF בסניף סופר פארם בגני תקווה. רק לאחר השימוש, כך לטענתם, הבינו שפג תוקפו של המוצר שנמכר להם. וזמן קצר לאחר מכן גילתה האישה שהיא בהיריון.

עבור בני הזוג, ההיריון הבלתי מתוכנן הפך בין רגע למציאות מורכבת. הם מספרים כי גם כך הם מתמודדים עם קשיים כלכליים, ומנגד, בשל אמונתם הדתית, הפלה כלל אינה אפשרית מבחינתם.

אבל נראה שהסיפור גדול הרבה יותר מהמקרה האישי שלהם. בתיעוד שהגיע לידי i24NEWS נראים על מדפי הסניף אמצעי מניעה נוספים שפג תוקפם. וכאן עולה השאלה האם יש לקוחות נוספים שרכשו אותם.

עד לרגע זה לא פורסמה הודעה לציבור בנושא, ולא ידוע אם נערכה בדיקה רחבה כדי לאתר מוצרים נוספים או לקוחות שרכשו אותם.

לאחר שגילו מהו תאריך התפוגה, פנו בני הזוג שוב ושוב לסופר פארם. בהתכתבויות שהגיעו לידינו נראית האישה שולחת תמונות של המוצר, מסבירה כי נכנסה להיריון ומבקשת להבין כיצד ייתכן שמוצר שכזה נמכר על המדף.

אלא שלטענתה, במקום לקבל תשובות או לשמוע שנפתחה בדיקה, הוצע לה בעיקר זיכוי או החזר כספי, והיא הועברה בין נציגי השירות לבין עובדי הסניף.

כעת החליטו בני הזוג לעבור למישור המשפטי. באמצעות עורך דינם הם שיגרו לסופר פארם מכתב התראה, שבו נטען כי לא מדובר בתקלה נקודתית אלא בכשל חמור במנגנוני הבקרה של הרשת, ומזהירים כי אם לא תתקבל תשובה מלאה בכוונתם להגיש תביעה אישית ואף בקשה לאישור תביעה ייצוגית.

עבור י’ ו-א’, את המציאות שנוצרה כבר אי אפשר לשנות. אבל מבחינתם, השאלה כבר מזמן אינה רק מה קרה להם, אלא איך ברשת הפארם הגדולה בישראל הגיעו אמצעי מניעה שפג תוקפם למדפי החנות, כמה זמן הם נותרו שם, והאם יש לקוחות נוספים שרכשו אותם מבלי לדעת זאת.