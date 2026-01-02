כוכבי מעל קברו של תא"ל סער: "להקים ועדת חקירה ממלכתית"

תת אלוף עמית סער, ראש חטיבת המחקר לשעבר באגף המודיעין, שהלך לעולמו בגיל 47 לאחר מאבק במחלת הסרטן, הובא היום (שישי) למנוחות בבית העלמין שאול בת"א.

בין הנוכחים בהלווייתו - הרמטכ"ל לשעבר, אביב כוכבי, ששימש כמפקדו בעבר. במהלך ההספד שנשא לתא"ל סער ז"ל, הוא קרא להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי טבח 7.10. בדבריו הדגיש כוכבי כי החקירה חייבת להתבצע על ידי גוף עצמאי, מקצועי וללא הטיה, כזה שיעורר אמון בקרב כלל הגורמים שיופיעו בפניו. לדבריו, מדובר בתנאי הכרחי כדי להגיע לחקר האמת ולהבנה עמוקה של הכשלים והנסיבות שהובילו לאירועים הקשים.

כוכבי התייחס גם לתפקודו של סער לאורך השנים, וציין כי היה קצין עתיר ניסיון, ידע וכישרון, שהתריע והעריך מצבים באחריות ובמקצועיות. עם זאת, אמר כי באירועי 7 באוקטובר - האתגר המרכזי והמורכב מכולם - כשלו חטיבת המחקר והמערכת כולה. לדבריו, סער נטל אחריות כבר מהשלב הראשון, והמשיך לפעול ולספק מודיעין איכותי שאפשר לצה"ל הישגים משמעותיים בזירות הלחימה השונות.

עוד אמר כוכבי כי מצבת הקבר שתונח על קברו של סער מסמלת לא רק את פועלו, אלא גם את ההכרה בכך שגם אנשי המקצוע הטובים ביותר עלולים לטעות - דבר שמחדד את הצורך בחקירה מעמיקה, רחבה ונטולת שיקולים זרים.

גם ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד לסער וכתב: "רעייתי שרה ואני משתתפים בצער העמוק של משפחת סער על פטירתו בטרם עת של תא"ל עמית סער ז"ל, שהיה רח"ט מחקר באמ"ן והשתתף בדיונים הביטחוניים המצומצמים ביותר בתחילת המלחמה עד שחלה".

עוד הוסיף נתניהו: "עמית ז"ל תרם עשרות שנים לביטחון ישראל, והיה קצין ישר דרך ומסור לעבודתו, שידע להביע את עמדתו ללא מורא, בצורה רהוטה וברורה".