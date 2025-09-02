בנתב"ג מזהירים את הציבור מפני עוקץ "שירותי החנייה"

מומלצים -

רשות שדות התעופה פרסמה הבוקר (שלישי) הודעת אזהרה לכל הטסים והטסות מפני הזמנת שירותי חניה באמצעות סדרן (Valet Parking) בנתב"ג. "ברשות מבהירים כי אין בנמל התעופה שירות מסוג זה", נכתב בהודעה. "כל מי שמציע אותו פועל באופן לא חוקי, ללא פיקוח, ועלול לגרום לנזקים כבדים לנוסעים".

במחלקת תלונות הציבור של נתב"ג התקבלו לאחרונה פניות רבות מנוסעים שעשו שימוש באותם גורמים וכשחזרו מחו"ל גילו כי רכבם נסע מאות ואף אלפי קילומטרים בזמן ששהו בחופשה. אחרים קיבלו רכבים פגועים, ולעיתים, זמן רב לאחר שובם, גם דוחות תנועה, קנסות על חניה אסורה ודו"חות מהירות. נוסעים רבים אף סיפרו כי לא הצליחו לקבל חשבונית על השירות ששילמו עליו.

ברש"ת מדגישים כי השירותים הללו מוצעים על ידי "חאפרים" בלבד, ללא היתר ובניגוד לחוק. "הרשות אינה אחראית לנזקים שנגרמים לנוסעים או לרכבים וכל מי שבוחר בשירות כזה נוטל על עצמו את מלוא הסיכון", הבהירו.

"בעקבות ריבוי המקרים, רשות שדות התעופה החליטה להחריף את הצעדים נגד אותן חברות, להגיש תביעות משפטיות, להרחיק את נציגיהן משטחי נתב"ג ולפעול למניעת פעילותן בתחומי השדה", הוסיפו.

ברש"ת ציינו כי החלופה הרשמית והבטוחה היא שימוש אך ורק בחניוני הרשות לטווח קצר או ארוך הממוקמים ברחבי נתב"ג. מכל החניונים לטווח הארוך מופעל שירות שאטלים חינמי ונוח היישר לטרמינלים.