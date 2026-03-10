בבית החולים שיבא נקבע הבוקר (שלישי) מותו של הפועל בניין השני שנפצע אנוש באתר הבנייה ביהוד בעקבות המטח מאיראן לאזור המרכז. אתמול נרצח במקום פועל נוסף כבן 40, מתחקיר ראשוני עולה כי השניים לא שהו במרחב מוגן. בתוך כך, עיריית פתח תקווה הודיעה כי רוסטם גולומוב ז"ל, תושב העיר, הוא אחד משני הנרצחים.

פראמדיקית מד"א ליז גורל סיפרה: "מיד לאחר האזעקות קיבלנו במד"א דיווחים על מספר זירות במרכז הארץ ויצאנו לסרוק את כולן. אחת מהזירות במרכז הארץ היא באתר בניה. מדובר בזירה קשה, שני הפצועים שכבו כשהם מחוסרי הכרה וסובלים מפציעות רסיסים קשות בגופם. לאחר ביצוע פעולות החייאה נאלצנו לקבוע את מותו של גבר כבן 40 ופינינו בניידת טיפול נמרץ לבי"ח את הפצוע השני במצב קשה".

בנוסף, פרמדיקים במד"א שלום בן דוד ויוסי חלבי, סיפרו: "ראינו גבר בן 39 שוכב על המדרכה, בהכרה מלאה עם פציעות קשות בגופו, לאחר שנפגע מרסיסים. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה".