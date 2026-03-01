ההרוגה בנפילה בתל אביב: מטפלת של אישה סיעודית

מטפלת של אישה סיעודית נהרגה אמש (מוצ"ש) מפגיעה ישירה של טיל בבניין מגורים ישן בתל אביב. על פי נתוני המשטרה ומגן דוד אדום, האישה נהרגה במקום לאחר שלא הספיקה להתפנות למקלט ציבורי. בעלת הדירה, אישה סיעודית בה טיפלה ההרוגה, פונתה מהזירה יחד עם דיירים נוספים.

תיעוד מבצעי מד"א

מערכת הביטחון מזהה ביממה האחרונה שינוי בדפוסי הפעולה של איראן, המוגדר כפתיחה באש "עם מה שיש". בניגוד למתקפות העבר המאורגנות, הבכירים באיראן הנחו את הפקודים בשטח לבצע שיגורים בהתאם ליכולת הזמינה בכל רגע נתון.

בסך הכל נורו ב-24 השעות האחרונות מאות בודדות של טילים לעבר יעדים שונים במזרח התיכון, כאשר עשרות מהם כוונו לישראל. למרות היקף השיגורים, נרשמו פחות מ-10 נפילות בשטח המדינה.

צוותי מגן דוד אדום העניקו טיפול רפואי ל-121 נפגעים ברחבי הארץ מאז תחילת המבצע. בזירה בתל אביב לבדה טופלו 28 בני אדם: האישה שנהרגה, שני פצועים במצב בינוני ו-25 פצועים באורח קל. בפריסה ארצית, מלבדההרוגה, פונו לבתי החולים שני פצועים במצב בינוני ו-119 פצועים במצב קל, חלקם הגדול סובל מחבלות בדרך למרחב המוגן או מחרדה.

כוחות משטרה גדולים, בהם חבלנים ולוחמי משמר הגבול, פעלו לאורך הלילה לסריקת מבנים וחילצו לכודים מזירות הנפילה בתל אביב. מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, ומפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, קיימו הערכת מצב בזירה וקבעו את היערכות הכוחות להמשך. המשטרה שבה ומדגישה כי אין להתקרב לשרידי מיירטים או טילים בשל חשש להימצאות חומרי נפץ, ויש לדווח על כל פריט חשוד למוקד 100.