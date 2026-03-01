"ננחית מכות כואבות עד שתתחננו": האיומים מאיראן, וההפגנות ברחובות

אלפי איראנים יצאו היום (ראשון) לרחובות ולמרכזי האוניברסיטאות במוקדי אבל המוניים, חלקם ספונטניים, בעקבות חיסול המנהיג העליון עלי חמינאי. בתיעודים מהערים טהראן, אספהאן וסמנאן נראים המונים מתאבלים לצד מפגני תמיכה במשטר, תוך קריאות "לפקודתך חמינאי" ודרישות לנקמה מיידית בוושינגטון ובירושלים.

בתגובה לחיסול חמינאי, יו"ר הפרלמנט האיראני קאליבאף שיגר איום ישיר וחריף לעבר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו, והצהיר: "ננחית עליכם מכות כה כואבות עד שתתחננו; אתם תראו".

הנשיא האמריקני דונלד טראמפ הגיב לאיומים וחשף כי איראן הצהירה על כוונתה לבצע היום תקיפה "חזקה מכפי שהותקפה אי פעם". טראמפ הזהיר את המשטר בטהראן מפני המהלך והבהיר כי אם ימומש, ארצות הברית תכה בעוצמה שטרם נראתה כמותה.

חילופי האיומים מגיעים בשעה שמשמרות המהפכה הכריזו על סיום שלב 6 במבצע "הבטחה אמיתית 4", וטענו כי פגעו ב-27 בסיסים אמריקאיים וישראליים כחלק ממהלך הנקמה שהולך ומתפתח.

במישור המדיני, הוכרזה היום הקמתה של "מועצת הנהגה זמנית" שתנהל את איראן בתקופת המעבר. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, עלי לאריג'אני, הבהיר כי המדינה נערכה ליום שאחרי מות חמינאי וכי יציבות השלטון לא תתערער.

לאריג'אני אף העביר מסר רשמי לארצות הברית דרך שגרירות שווייץ, המזהיר כי כל תוקפנות נוספת תוביל לתקיפת בסיסים אמריקאיים במרחב.

למרות מפגני הכוח ברחובות והצהרות הבכירים, איראן ניצבת בפני בידוד אזורי גובר וביקורת חריפה מצד מדינות ערב, דבר הפוגע ביכולתה להגיע להסדרים מדיניים. נכון לשעה זו, שלוחותיה של איראן, ובהן חיזבאללה, המיליציות בעיראק והחות'ים (למעט חסימת נתיבי שייט), נותרו מחוץ לתמונה.

לצד זה ולצד מפגני האבלות ברחובות, ישנם המונים שגם חוגגים את מותו של חמינאי גם באיראן עצמה וגם המוני גולים ברחבי העולם שסולדים מהמשטר. באחד ממפגני התמיכה בחיסולו של חמינאי, הבת של אחת מהנרצחות על ידי המשטר ג׳ווידנאם פריסה לשקר החזיקה את התמונה של אמא שלה במהלך הריקודים.