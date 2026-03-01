טראמפ: יש לי רעיון טוב מאוד מי ישתלט על ההנהגה באיראן

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר היום (ראשון) בריאיון טלפוני ל-CBS News כי יש לו מושג מי הוא היה רוצה לראות יושב בהנהגת איראן בעקבות חיסולו של המנהיג העליון של המדינה, עלי חמינאי, בתקיפות האוויריות שביצעו ארצות הברית וישראל.

כאשר נשאל מי לדעתו נותן את הטון כעת לאחר מותו של חמינאי, השיב טראמפ: "אני יודע בדיוק מי, אבל אני לא יכול לומר לכם".

כאשר לחצו עליו להשיב האם יש מישהו בתוך איראן שהוא היה רוצה לראות מנהיג את המדינה, ענה: "כן, אני חושב שכן. יש כמה מועמדים טובים".

כזכור, טראמפ אישר את חיסולו של חמינאי כשכתב ברשת החברתית TRUTH: "חמינאי, אחד האנשים הרשעים ביותר בהיסטוריה, מת. זה לא רק צדק לעם האיראני, אלא לכל האמריקאים הגדולים, ולאותם אנשים ממדינות רבות ברחבי העולם, שנהרגו או הושחתו על ידי חמינאי וכנופיית הבריונים צמאי הדם שלו".