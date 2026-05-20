פרשת היעלמות היימנוט קסאו: משפחתה של הילדה הגיבה הבוקר (רביעי) לדברי המשטרה כי כיווני חקירה חדשים נבדקים, ואמרה כי שמעה על כך דרך התקשורת: "רק ימים ספורים קודם להצהרה, נפגשנו עם קצינים ולא עודכנו על שום התקדמות שהיא".

המשפחה הוסיפה כי "מן הראוי שאת העדכונים בחקירה נקבל ישירות על ידי הקצינים האחראיים על החקירה ולא דרך התקשורת". עוד הוסיפה ודרשה המשפחה על הקמת צוות חקירה מיוחד לטובת הטיפול בתיק".

כאמור, מוקדם יותר השבוע הודיעה נציגת המשטרה בדיון בכנסת, בנושא סטטוס החיפושים אחר היימנוט, כי במסגרת החקירה נבדקים כיוונים חדשים, בהם גם כאלה שלא נבדקו בעבר. הנציגה הוסיפה שלב לימוד חומרי החקירה הסתיים - והצוות עבר לביצוע פעולות חקירה.

כזכור, היימנוט נעלמה בעיר צפת ב-25 בפברואר 2024. בחודש ינואר האחרון ניקה בית המשפט גבר ששמו נקשר תחילה לפרשת היעלמותה של קסאו מכל המיוחס לו בהקשר של הפרשה לאחר שהראיות נגדו קרסו. למשטרה נכון לכרגע אין חשודים, והחקירה עדיין מתנהלת.