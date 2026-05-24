הרצוג: "מתחיל תהליך של התבהמות, אלימות אנרכיסטים ביו"ש והתעללות בעצירים"

נשיא המדינה יצחק (בוז'י) הרצוג התייחס הבוקר לאירועי האלימות הלאומניים ביהודה ושומרון ואמר כי אנו "עדים לגל אלימות נוראי שמתבצע בידי אספסוף אנרכיסטי, מעשים שמטמאים וחורגים מכל נורמה בסיסית, מוסרית, חוקית או יהודית", וטען כי מפקדים בכירים אמרו לו כי "יש ימים שבהם הם נאלצים לכלות את רוב זמנם, בהתמודדות עם אנרכיסטים עבריינים".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ של i24NEWS עברית <<<

הרצוג הוסיף כי לנו "אסור להכיל את ההתבהמות המגיחה משולי החברה ומאיימת על כולנו. העם שלנו הוא עם מפואר, עם כוחות עצומים, אך עלינו לשים קווים אדומים", וציין כי הוא "אומר בקול - אחדות מתחילה באנושיות". בתגובה לדברים אלו, אמר השר לביטחון לאומי בן גביר כי "נשיא מדינה שקורא למאות אלפי אזרחי מדינת ישראל בהמות, לא ראוי להיות נשיא. נקודה".

אבי קנר

נשיא המדינה אמר בטקס הענקת פרס ירושלים לאחדות ישראל כי "גם במלחמה הצודקת מכל המלחמות, אנו מוכרחים לשמור על צלם האלוהים שבתוכנו אסור להתעלל בעצירים, נתעבים ככל שיהיו, אסור לקחת את החוק לידיים ואסור לפגוע בבני דתות אחרות ובסמליהם".

בהתייחסות לאלימות בחברה הערבית, אמר הרצוג כי "יש בתוכנו חלקים שכבר בקושי מזדעזעים מאלימות, חלקים מסוימים אחרים מקלים בה ראש, כמעט ולא עובר יום בלי רצח בחברה הערבית, וכבר אין מי שמזדעזע, או מופתע. יש בשולי החברה שלנו, חלקים שנרמלו אלימות, ויש לצערנו שמגדילים לעשות ואף חוגגים אותה, מתפארים בה".

"אני עומד כאן ואומר בקול - אחדות מתחילה באנושיות. ושמירה על כבוד האדם, על צלם אלוהים שבו, הוא תנאי יסוד לכל הבנין שאנחנו בונים. גם במלחמה הצודקת מכל המלחמות, כן במלחמה הצודקת מכל המלחמות, אנו מוכרחים לשמור על צלם האלוהים שבתוכנו ושל כל מי שחי בקרבנו, או לצידנו", הוסיף.