רגב: נערכים לפתיחת השמיים באופן מדורג החל מהשבוע הבא

שרת התחבורה מירי רגב אמרה היום (שני) כי ישנה היערכות לפתיחת השמיים כבר החל משבוע הבא - בהתאם להתפתחויות הביטחוניות. השרה ציינה כי ישנה "תוכנית מסודרת" כיצד להחזיר ארצה ישראלים.

"אנחנו בקשר עם מדינות שכנות, אלפי ישראלים חזרו ארצה באמצעות מעברים יבשתיים", אמרה רגב בהצהרה שמסרה. שרת התחבורה ציינה כי על אף הדיווחים השונים, אין שינוי בהנחיות במרחב האווירי של ישראל - בשל המצב הביטחוני.

בנוסף, אמרה השרה כי הנחתה את מנהל רשות שדות התעופה להיפגש עם חברות התעופה הישראליות - על מנת שיהיו ערוכות לפתיחת השמיים, כאמור החל משבוע הבא בהתאם להתפתחויות הביטחוניות.