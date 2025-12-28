אימה של הנרצחת בפיגוע: "היא שכבה בתעלה בתוך שלולית דם"

אביב מאור בת ה-18 מקיבוץ עין חרוד איחוד נרצחה ביום שישי בפיגוע המשולב באזור העמק. אימה, עינת מאור, סיפרה היום (ראשון) בשיחה עם i24NEWS על רגעי האימה: "ראינו אותה שרועה שם בתעלה בתוך שלולית של דם".

ספרי קצת על אביב, מי היא הייתה? מה אפיין אותה?

"היא הייתה מהממת. פשוט מושלמת, מבפנים ומבחוץ. ממש יפה וחכמה, ופעלה מאוד למען צדק. לא הייתה לוקחת בכלל שום בולשיט ושום צביעות. היא הייתה מאוד חדה בקליטת אנשים מאז שהיא הייתה קטנה.

היא הייתה מצחיקה, היא הייתה טובת לב ונדיבה ואכפתית. ומאז שהיא הייתה בבית ספר היסודי תמיד היא הייתה עוזרת לילדים החלשים. והיה את הילד עם צרכים מיוחדים בכיתה שכולם היו צוחקים עליו, היא תמיד הייתה מחבקת אותו ועוזרת לו.

היא הייתה פועלת מלא למען בעלי חיים. תמיד הייתה מביאה הביתה חיות פצועות, חתולים וכלבים. פתחה לנו פנסיון בבית. וכל מקום שהיא הייתה הולכת אליו, פשוט כולם אהבו אותה. היא הייתה פשוט כמו קרן שמש שמאירה לכולם. אנחנו קיבלנו ביומיים האחרונים מעל 300 הודעות מכל הארץ, מאנשים שהיו המדריכים שלה בקורס רכיבה, מכולם. היא הייתה מצילה בבריכות, היא הייתה רוכבת על סוסים, היא הייתה אמורה להיות מצילה בחיל האוויר.

והיא הייתה אחות מהממת, היא ואחותה נראות אותו דבר, הן היו כמו אחיות תאומות, והן היו עושות הכל ביחד. היא הסתובבה בחודש האחרון מלא בחו"ל, וכל הזמן דאגנו לה, ובסוף פה מתחת לבית".

זו אבדה שאי אפשר לתאר במילים. מה אתם יודעים על מה שקרה שם?

"היא הסיעה חבר טוב שלה לתחנת אוטובוס עם רכב של הקיבוץ, והם יצאו מהאוטו ועישנו סיגריה, ואז הוא פשוט בא, המחבל בא מולם עם האוטו, ניסה לדרוס אותם ושניהם רצו לשני הצדדים. ואז היא התחילה לרוץ והוא בחר לרוץ אחריה.

היא הייתה דקה כזאת ויפה, אז הוא רץ אחריה דווקא. והוא פשוט רץ אחריה ודקר אותה בכל הגוף וזרק אותה לתעלה. החבר שלה התקשר אליי ואמר לי ׳תבואי מהר, תבואי מהר, דוקרים את אביב, דוקרים את אביב׳. ואני נסעתי ממש מהר את כל הדרך ממרחביה לתל יוסף עם חבר.

יצאנו מהאוטו ובאנו ופשוט ראינו אותה שרועה שם בתעלה בתוך שלולית של דם. ישנה בתוך שלולית של דם. ואני אמרתי לו: ׳יכול להיות שהבת שלי מתה, נראה לי שהבת שלי מתה׳, כי ראיתי שלא מטפלים בה. כי אני חושבת שכבר לא היה מה לעשות. פשוט לא ידענו מה לעשות, העלו אותה לאמבולנס ואמרו לנו לנסוע לבית חולים העמק. שם אחרי איזה שעתיים שייבשו אותנו בחדר, ביקשו שאני אבוא לזהות את הגופה. כמו בסרטים, לקחו אותי לחדר מתים והרימו ממנה את הסדין, ואז ראיתי אותה שוכבת שם. וזהו. עכשיו אין לנו אותה יותר".

יש דרך שעם ישראל יכול לעזור לכם להנציח את אביב?

"נשמח אם כל מי שאוהב טבע ויש לו סוסים יזכיר אותה, או אם יהיו תחרויות סוסים על שמה, או משהו שקשור לבעלי חיים. היא ממש ממש אהבה את השמחה.