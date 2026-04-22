השינויים החברתיים והכלכליים שעוברת ההתיישבות היהודית בשומרון בשנים האחרונות מתורגמים יותר ויותר לאורח חיים בורגני. איך זה נראה בשטח? יקבי יין ובתי קפה לא זולים בכלל, צימרים מפנקים - וגם הרבה מאוד תיירים מכל קצוות הארץ ששוטפים את האזור לראשונה.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

שרונה, אחת ממייסדות גבעות-עולם, מספרת: "הכרמים מקיפים את כל החווה, יש לנו 450 דונם כרמים ליין. את הענבים אנחנו מוכרים ליקב שילה ואנחנו מקבלים חלק מזה. עם המטבח שלנו, בוא נראה - כל המוצרים פה הם מיוצרים פה במחלבה של גבעות עולם. דירי עזים אורגני, כל המוצרים אורגניים, טעימים להפליא. המחירים הם שווים לכל כיס נראה לי, בסדר, אנחנו לא חמדנים".

בחוות נוף אבי, ליד מג'דל, שרה הקימה סטודיו פילאטיס מכשירים. "זה נדיר", היא מספרת, "פילאטיס מכשירים זה הכי תל אביב, הכי בורגני שיכול להיות פה בסוף העולם. החלום שלי התחיל עוד לפני שש שנים שלמדתי את התואר הראשון בחינוך גופני. וכשהגענו לפה ראיתי את הנוף ואמרתי אין מצב שאני פוסחת על המקום הזה בלי להגשים פה את החלום. תכננתי שיגיעו לפה בין 20 ל-30 נשים והפיצוץ שנהיה פה בתוך שבועיים - הייתי צריכה להכפיל את השעות במערכת".

"בנות שמגיעות שוכחות מנושא הנפיצות הביטחונית, כאילו זה הופך להיות שולי", אומרת שרה, "אני חושבת שגם בגלל שהיום הסצנת חיים שאנחנו חיים בה היא שאנחנו מרגישים הרבה יותר מוגנים ושולטים במרחב של יהודה ושומרון, גם בגלל ההתפתחות של החוות וגם בגלל שבאמת תחושת הביטחון עלתה משמעותית מאז המלחמה".