ד"ר עמיר גבעתי, מנהל השירות המטאורולוגי הזהיר היום (שני) בוועדת הפנים והגנת הסביבה מפני הסופה שתחל בשעות הקרובות: "הולכים ליממה קיצונית. צמצמו פעילויות בחוץ". ייתכנו שיבושי טיסות ויש צפי לשלג מחר ברמת הגולן.

מנהל השירות המטאורולוגי התריע כי צפוי מזג האוויר קיצוני - עם כמות משקעים גבוהה ורוחות עזות. "לא מדובר במזג האוויר האופייני לחורף במדינת ישראל. הוצאנו התראות אדומות".

רשות שדות התעופה עדכנה כי בשעות הלילה והבוקר ייתכנו עיכובים בהמראות ובנחיתות בשל תנאי מזג האוויר, ובהתאם להנחיות גורמי הבטיחות. "הצוותים המבצעיים תוגברו, בוצעו היערכויות תפעוליות מותאמות, ומתקיים מעקב שוטף אחר תחזיות מזג האוויר והשפעתן האפשרית על פעילות הטיסות", צוין.

עוד הובהר כי "הצוותים בכל נמלי התעופה נתב"ג, חיפה ורמון, ערוכים ופועלים בשיתוף כלל גורמי המקצוע וחברות התעופה, לשמירה על בטיחות הנוסעים והמשך רציפות תפקודית של נמלי התעופה".

כאמור, הגשם יחל כבר הערב, אך מחר כבר יהיה סוער וקר במיוחד. ממטרים לפרקים מלווים בסופות רעמים צפויים לרדת מהצפון עד לצפון הנגב מלווים ברוחות חזקות מאוד. בחרמון ובצפון הרמה ירד שלג. קיים צפי לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. בדרום הארץ יש צפי לאובך, ואף ייתכנו סופות חול מקומיות. משעות הצהרים הגשמים יחלשו במרכז הארץ.