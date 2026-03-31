יו"ר יהדות התורה יצחק גולדקנופף תקף היום (שלישי) את יו"ר ש"ס אריה דרעי, בעקבות דבריו בריאיון לעיתון "הדרך", בו אמר כי "יש כאלו" שרצו להפיל את הממשלה כבר לפני שנה וחצי.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

גולדקנופף טען כי המונח "יש כאלו" מתייחס למועצת גדולי התורה והאדמו"רים: "הם שמנחים אותנו כיצד לפעול ומהי הדרך הנכונה. הכינוי, והצגת עמדתם כטענה שולית של מאן דהו תוך הטלת ספק באחריותם היא פגיעה בכבוד התורה ואני מוחה על כך".

יו"ר יהדות התורה עקץ את דרעי וציין כי הוא הציב את מינויו לשר כתנאי מבחינתו להמשך קיום הממשלה. "לנגד עינינו עומדת רק הסדרת מעמדם של בני הישיבות וחוק הגיוס, לשם קיומו של עולם התורה. הדבר מחייב עמידה נחושה וברורה, ללא שיקולים זרים וללא תלות בנוחות קואליציונית, חברות בממשלה או שליטה במשרדים", הוסיף.

כאמור, בדבריו בריאיון אמר יו"ר ש"ס כי "יש כאלו שטענו שהיינו צריכים בגלל חוק הגיוס להפיל את הממשלה כבר לפני שנה וחצי, אפילו תוך כדי מלחמה. אבל צריך לשאול מה הייתה המשמעות של צעד כזה מבחינה ביטחונית. איפה האחריות? למי היית מוסר את השלטון? לחבורת הפוחזים שנמצאת היום באופוזיציה?"

דרעי, טען כי מבחינת ראש הממשלה והקואליציה "נוסח חוק הגיוס מוכן. אם היינו מביאים אותו להצבעה בוועדת חוץ וביטחון הוא היה עובר. מאמין שגם במליאה הוא היה עובר. אבל פרצה מלחמה ורבותינו חשבו בצדק שזה לא הזמן לקדם את הדבר הזה בשעת מלחמה", וציין כי הוא מאמין שהחוק יאושר במושב הקיץ של הכנסת.