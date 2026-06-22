בעוצמה יהודית עונים לתא"ל במיל': "קול לווינטר הוא קול לאייזנקוט ולשמאל"

מפלגת עוצמה יהודית בראשות השר איתמר בן גביר שיגרה מסר תקיף היום (שני) לעברו של תא"ל במיל' עופר וינטר, לנוכח מהלכיו הפוליטיים האחרונים. מהמפלגה נמסר כי על אף שהם מעריכים את וינטר, הוא "אינו עובר את אחוז החסימה".

בסביבת בן גביר מזהירים את מצביעי הימין מפני בזבוז קולות ומבהירים כי קול לווינטר הוא "למעשה קול לגדי אייזנקוט - ולגוש השמאל".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

המתקפה מימין מגיעה בעקבות התרחבות פעילותו הפוליטית של תא"ל במיל' וינטר בשטח, הכוללת בניית מערך תומכים וגיוס כוחות לקראת התמודדות אפשרית. במפלגות הקואליציה עוקבים בדאגה אחר התחממות השחקנים על הקווים בגוש הימין, במיוחד לאור העובדה שגוש נתניהו מתקשה להגיע ל-61 מנדטים.

וינטר עצמו שואף להציג רשימה של פוליטיקאים "חדשים" שנקיים מאסון ה-7 באוקטובר, ומדגיש כי הוא מחפש "דם חדש. שמו לי הצעות כל מיני. לא מחפש כיסא".

תגובת עוצמה יהודית מגיעה בתגובה להקלטות בלעדיות שהגיעו לידי i24NEWS, שבהן נשמע תא"ל במיל' וינטר תוקף בחריפות את השחקנים המרכזיים במגרש הפוליטי. בהקלטות מתח ביקורת נוקבת על השר בן גביר ואמר כי תחתיו יש "הפקרות מוחלטת", תוך שקרא לו "לעשות ושתוק, לא סרט לטיקטוק". בנוסף, וינטר התנער משותפו לשעבר נפתלי בנט כשאמר "הוא רכב עליי ורק עשה לי נזק", ואף האשים את הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט בניסיון להדיחו מהצבא.