סמוטריץ': "שקלתי להתפטר אחרי 7 באוקטובר - אבל לא מצאתי במה טעיתי"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס היום (שלישי) בריאיון לפודקאסט "גיקונומי" לאחריותו בעקבות מתקפת 7 באוקטובר, ואמר כי בשלב מסוים לאחר פרוץ המלחמה שקל להתפטר - אך לאחר בחינה עצמית הגיע למסקנה שלא טעה במדיניות שאותה קידם.

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בתשובה לשאלה האם חשב לעזוב את תפקידו, אמר סמוטריץ': "חשבתי להתפטר, לא ממש אחרי 7 באוקטובר אלא קצת יותר מאוחר, כשניסיתי לחשוב במה אני הייתי לא בסדר - ולא מצאתי".

לדבריו, בחודשיים הראשונים למלחמה היה עסוק באופן מלא בניהול המשבר. "אתה עובד כמו רובוט 24/7, גם בניהול המלחמה, גם בניהול הכלכלה, גם בחקיקה וגם בתקנות. אחר כך יש רגע לחשוב, ואז אתה אומר: 'הטבח הנורא ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה קרה במשמרת שלי', ואתה מנסה להבין איפה טעית".

סמוטריץ' אמר כי לאורך השנים התנגד להסכמי אוסלו, להתנתקות מגוש קטיף ולמדיניות שלדבריו ראתה בחמאס גורם מורתע. הוא הזכיר כי כבר ב-2017 קרא לכבוש את רצועת עזה והזהיר כי המשך המדיניות עלול לגבות מחיר כבד.

לדבריו, לאחר שבחן את חלקו באירועים, הגיע למסקנה כי דווקא משום שהתנגד במשך שנים ל"קונספציה", לא מצא אחריות אישית למדיניות שהובילה לאירועים. "אם יש לי אחריות", אמר, "היא שלא הפכתי שולחן".