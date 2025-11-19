העדות המצמררת של הנפגעת בכנסת: "נאנסתי 3 פעמים"

הוועדה לקידום מעמד האישה דנה היום (רביעי) בכנסת בדוח השנתי של איגוד מרכזי הסיוע. במהלך הדיון חשפה נעם פרידמן רז שנאנסה שלוש פעמים: "באתי כדי לספר את הסיפור שלי. את כולם הכרתי. אף אחד מהם לא היה זר ברחוב".

הגעתי לכאן היום כדי להשמיע את הקול שלי ושל אלו שקולן אינו נשמע בתקווה לשפר את המענה לנפגעי עבירה, ולקדם את הצדק בחברה שלנו. כולכם מכירים את השאלה הזאת. היא מרחפת כאן באוויר, היא נשאלת ברחוב ובכל תחנת משטרה: 'למה לא התלוננת?' אני כן התלוננתי. אני לא חלק מה-94% שמושתקות. אני חלק מה-6% שהעזו להשמיע קול ולהאמין במערכת. באתי לכאן כדי לספר לכם את הסיפור שלי. אני נאנסתי שלוש פעמים בשלושה עשורים על ידי שלושה פוגעים שונים. את כולם הכרתי".

"החוויה המינית הראשונה שלי הייתה אונס בגיל 14. לא התלוננתי, שתקתי. עשר שנים מאוחר יותר נאנסתי שוב תחת השפעת סם האונס. שוב שתקתי, פחדתי מההשלכות של התלונה. לפני כמעט ארבע שנים החלטתי ללמוד אומנות לחימה כדי לדעת איך להגן על עצמי. המורה שלי ניצל את הסמכות והכוח שלו, ואנס אותי. באתי ללמוד להגן על עצמי ונפגעתי בפעם השלישית. לא יכולתי לשתוק יותר והתלוננתי במשטרה. הפנו אותי לבית החולים בני ציון והתחיל תהליך ארוך של כשלים. אני נאנסתי 4 פעמים כשהרביעית היא בחסות הרשויות", הוסיפה פרידמן רז.

נציגת המשטרה, רפ"ק אורית דנין, התנצלה: "אני מבקשת סליחה בשם משטרת ישראל". עוד התייחסה לטענות על אי העברת נתונים: "משטרת ישראל העבירה את הנתונים למשרד לביטחון לאומי". בתגובה אמרה יו"ר הוועדה ח"כ מירב כהן כי "השר הולך לדיונים על עונש מוות למחבלים אבל לא מגיע לדיונים על מוות של נשים. לא רוצים שהמידע יצא. המנגנון כשל".

אורית סוליציאנו, מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע, הציגה את עיקרי הדו"ח ממנו עולה כי רוב הפגיעות הן כלפי ילדים: "הם הכי פגיעים לאלימות מינית כשהשנה היו 115 דיווחים על פגיעה קבוצתית. מחצית מהדיווחים היו על פגיעה מתמשכת. נתון שבלט בשנה האחרונה היה על פגיעה תוך שימוש בסמי אונס וחומרים מטשטשים אחרים. למישהי שמו ברוטב הפסטה סם אונס ומשום מה זאת הופכת להיות פרקטיקה שמתפתחת עם הרשעה אחת או שתיים. 17% נפגעו במערכת החינוך עד גיל 12. יש חוקרים מאוד מסורים לעבירות מין ויש תחנות סופר טובות אבל אנחנו רואות הידרדרות כשחוקרת שאלה מתלוננת בת 25: "למה באת רק עכשיו ולמה עלית אליו הביתה?".

לדברי רפ"ק דנין: "משטרת ישראל מנסה להגדיל את מערך חוקרי עבירות המין. אנחנו עושים הכשרות ועושים בקרות לשוטרים ומדברים איתם איך להסביר לנפגע עבירה מה הולך לעבור עליו כי בסוף המטרה ללכת לחקר האמת ולכתב אישום ואני יודעת שיש לנו המון לעשות אבל בשנתיים האחרונות אנחנו בדרך". ח"כ עדי עזוז: "הדו"ח הזה מדאיג. הנתונים האלה לא בחלל ריק ושר החינוך בעצמו מינה פרויקטור שעזב לאחר שנחשד בפגיעות מיניות. למה לא לחייב הכשרות למורות ולמה לא לתת הכשרות לתלמידים דרך גפן". ח"כ יסמין פרידמן: "אין מספיק דגש על מניעה ולא רק במשרד החינוך. אל לנו להסיר אחריות מההורים שיפסיקו לגדר 'נסיכים' בבתים".