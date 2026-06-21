יו"ר הכנסת אוחנה דחה את הצעת בג"ץ: לא נקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה דחה את המלצת בג"ץ לקיים בחירות נוספות לתפקיד מבקר המדינה • אוחנה הודיע: "הכנסת אמרה את דברה" • ההמלצה של בג"ץ הגיעה בעקבות טענות להפרת החשאיות בעת קיום ההצבעה בכנסת

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עורך הדין מיכאל ראבילו, השופט בדימוס יוסף אלרון
עורך הדין מיכאל ראבילו, השופט בדימוס יוסף אלרוןיונתן זינדל / פלאש 90, חיים גולדברג / פלאש 90

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה הגיב היום (ראשון) להמלצת בג"ץ לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, ואמר כי הכנסת מתנגדת לקיים הצבעה נוספת בעניין.

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בהודעה רשמית מטעם הכנסת, חה"כ אוחנה כתב: "מכל הסיבות שפורטו בתגובה המקדמית לעתירה ובדיון, הוחלט שלא לקיים הצבעה חוזרת לבחירות מבקר המדינה". בציוץ שהעלה לרשת X בליווי ההודעה הרשמית, אוחנה כתב "הכנסת כבר אמרה את דברה".

https://x.com/i/web/status/2068662320541114672

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כזכור, בשבוע שעבר בג"ץ הוציא צו על תנאי בנוגע למינויו של עו"ד מיכאל ראבילו, פרקליטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לתפקיד מבקר המדינה, על טענת הפרת החשאיות. הצו הגיע בעקבות עתירה של התנועה לאיכות השלטון. גם המועמד הנוסף לתפקיד מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף אלרון, ביקש מבג"ץ להוציא צו ביניים להקפאת המינוי של עו"ד ראבילו.

המשנה לנשיא העליון, השופט נעם סולברג, טען בעת הדיון על העתירה: "יש עננה לא רצויה, חלק מההצבעות פעלו בניגוד להנחיות היועצת המשפטית של הכנסת". השופטים ביקשו מהכנסת להשיב עד היום אם תתקיים הצבעה חוזרת, והיום כאמור יו"ר הכנסת דחה את ההמלצה.

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