"נגבש את קווי היסוד לממשלה הבאה": המכתב של ליברמן ללפיד

יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, שלח הבוקר (רביעי) מכתב אל יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, בבקשה לתאם בהקדם פגישה של ראשי מפלגות האופוזיציה הציוניות, כולל נפתלי בנט וגדי איזנקוט, במטרה לגבש את קווי היסוד לממשלה הבאה.

במכתבו כתב ליברמן: "קווי היסוד שיגובשו צריכים לשקף הסכמות רחבות בנושאים המרכזיים שעל סדר היום הלאומי ובראשם ביטחון, כלכלה, כינון חוקה, סוגיית הגיוס ויחסי דת ומדינה, תוך שמירה על ערכי היסוד של מדינת ישראל כיהודית, ציונית, דמוקרטית וליברלית".

בשבוע שעבר גנץ נשא הצהרה ופנה לנתניהו, לפיד וליברמן בקריאה: "הגיעה העת לממשלת פדיון שבויים וגיוס לכל קצובה בזמן".

"היום אנו בצומת מכריע, עם אפשרות להתקדם לעסקה שבסופו של יום תשיב את כל חטופינו. אני אומר זאת מידיעה. החטופים שלנו בסכנת חיים. זמנם קצוב. לצד זאת, אחים שלנו קורסים מהעומס במילואים ובסדיר. לכן: אני קורא לנתניהו, ליאיר לפיד, ואביגדור ליברמן - הגיעה העת לממשלת פדיון שבויים וגיוס לכל קצובה בזמן. במשך חצי שנה נשלים את שתי המשימות האלו ונצא לבחירות. העקרונות יהיו שכהונת הממשלה תחל בעסקת חטופים שתשיב את כולם הביתה. נגבש בתוך שבועות מתווה שירות ישראלי שיגייס את אחינו החרדים ויקל על המשרתים. ולבסוף נודיע על תאריך בחירות מוסכם באביב 2026 ונעביר בהתאם חוק לפיזור הכנסת. זה מה שנכון לישראל".