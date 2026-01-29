פרסום ראשון: השר הבכיר ש"נעדר" מההצבעה על התקציב

שר החקלאות ח"כ אבי דיכטר נעדר מההצבעה אמש על חוק ההסדרים במחאה על רפורמת החלב - כך פרסם לראשונה הערב (חמישי) כתבנו בכנסת עמיאל ירחי. בסביבת ראש הממשלה נתניהו מבררים כמה חברי כנסת מתנגדים לרפורמה - לקראת הכרעה כיצד לקדם את המהלך.

בנוסף מבררים בסביבת נתניהו, האם לפצל את הרפורמה מחוק ההסדרים, ובאיזה ועדה בכנסת לקדם אותה. במקביל, חלק מהמתנגדים לחוק אומרים כי מעדיפים את פירוק הממשלה - מפירוק מונופול החלב.

דיכטר הוא היחיד משרי הממשלה שהתנגד לרפורמה כשהגיעה לאישור בישיבת הממשלה. השר תקף את חבריו ואמר: "אני 20 שנה בפוליטיקה, אף פעם לא עשו לי כזה דבר".

רפורמת החלב שאושרה כחלק מתקציב המדינה לשנת 2026, היא אחת ההבטחות המרכזיות של שר האוצר - ובה הבטחה להוזיל את מחירי החלב והגבינות ב-15% עד 30%. בתכליתה, מדברת הרפורמה על פתיחת המשק לייבוא ולתחרות מלאה, ביטול המכסות ההיסטוריות לפיהן עובדות הרפתות בישראל, הפחתת המחירים והליכי ייעול. אלו, מילים מכובסות לסגירת הרפתות הקטנות בענף.