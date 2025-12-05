דיכטר התנגד: הממשלה אישרה את רפורמת החלב של סמוטריץ'

רפורמת החלב של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אושרה היום (שישי) בישיבת הממשלה. שר החקלאות אבי דיכטר היה היחיד שהתנגד להצעה - ותקף את חבריו בתומה: "אני 20 שנה בפוליטיקה, אף פעם לא עשו לי כזה דבר".

רפורמת החלב שאושרה כחלק מתקציב המדינה לשנת 2026, היא אחת ההבטחות המרכזיות של שר האוצר - ובה הבטחה להוזיל את מחירי החלב והגבינות ב-15% עד 30%. בתכליתה, מדברת הרפורמה על פתיחת המשק לייבוא ולתחרות מלאה, ביטול המכסות ההיסטוריות לפיהן עובדות הרפתות בישראל, הפחתת המחירים והליכי ייעול. אלו, מילים מכובסות לסגירת הרפתות הקטנות בענף.

בעקבות אישורה, מאיימת הנהגת החקלאיים: "הרפורמה לא תעבור, נאבק בהחלטה בכנסת ואם צריך כל החקלאים במדינה יצאו לרחובות". בכירים במשק החקלאי תקפו את החלטת הממשלה: "גזר דין מוות למאות רפתות ישראליות ובעיקר לאלה שבקו הגבול, בצפון ובעוטף עזה. בעוד החקלאים מספקים ביטחון מזון תחת אש ותוך כדי שמירה על הגבולות - הממשלה בוחרת לפרק את החוסן הלאומי מבפנים".