בצורת חבל תליה: סיכת "עונש מוות למחבלים" של בן גביר

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר והח"כים של עוצמה יהודית הגיעו הבוקר (שני) לדיון עונש מוות למחבלים עם סיכה חדשה - בצורת חבל תלייה.

בן גביר הסביר את מהות העניין בוועדה לביטחון לאומי כעת בכנסת: "כולנו באנו עם סיכה שהסיכה הזאת היא אחת האופציות שבא נעשה את החוק עונש מוות למחבלים. כמובן שיש אפשרות בגרדום, ובכסא חשמלי ויש אפשרות גם בהרדמה. מאז שפורסם שרופאים לא ירצו לעזור בעניין החוק, מאז קיבלתי 100 פניות מרופאים שאמרו איתמר רק תגיד מתי".

הפרופסור חגי לוין, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל, אמר בוועדה: "אנחנו מתנגדים לחוק עונש מוות". השר בן גביר השיב לו: "מה אתם קשורים? מה קשור מוות של מחבל אליכם?" והפרופסור הגיב: "זה יגרום טראומה לציבור". השר בן גביר לא פסח והמשיך להגיב לו: "הטראומה של משפחות שנרצחו זה לא חשוב? מי מממן אתכם? הייתי שולל לך את תעודת הפרופסור עכשיו". שהגיב: "ההצעה הזו תזיק לבריאות הציבור בישראל".

חבר הכנסת גלעד קריב הגיב על הסיכות החדשות של חברי עוצמה יהודית: ״פרפראזה מבחילה על סיכות החטופים. זה קמפיין ציני ובזוי על גבן של המשפחות השכולות. מדובר בחוק לא מוסרי, לא חוקתי, שלא יעבור את מבחן בג״ץ, ושגם השב״כ לא עומד מאחוריו באופן מלא".

נציג שב״כ בדיון הביע תמיכה בחוק: "עד היום התנגדנו לחוק משלוש סיבות - הראשונה היא להצית את זירת עזה אבל החשש הזה התייתר והיום לא עולה חשש ביטחוני מהרצועה. השני הוא חשש מבתי הסוהר שהחוק יעורר התקוממויות ושביתות רעב אבל אין יכולת כרגע להתאגד בבתי הכלא נעשו שינויים בבתי הכלא השלישי הוא חשש מעלייה של חמאס בירושלים אבל תקרית בתחילת המלחמה במזרח ירושלים שהסתיימה עם 5 הרוגים קטינים גרמה להרתעה".

ח"כ קריב: "מה קרה ששיניתם את הדעה אחרי 30 שנה"

נציג שב״כ: "הארגון היה בתפיסות מסויימות שהשתנו בעקבות השבעה באוקטובר - היום כבר לא כל המחבלים באים לפגי כדי להתאבד ולכן יש היבט של הרתעה סביבתית".