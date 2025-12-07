הוועדה לביטחון לאומי תתכנס מחר ותדון בשיטות ההוצאות להורג של מחבלים שיוצגו לה - כך פרסמנו הערב (ראשון) במהדורה המרכזית. דו"ח חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת שיוצג בוועדה, בראשות חבר הכנסת צביקה פוגל, סוקר את שיטות ההרג בארצות הברית.

הדו"ח הוכן בהמשך לחוק עונש מוות למחבלים של חברת הכנסת לימור סון הר מלך שאושר במליאה בקריאה ראשונה. השיטות שיוצגו, יראו את משמעויות הביצוע לצידן. לפיכך, זריקת רעל "גורמת סבל פיזי משמעותי לנידונים"; חנק גז: "באמצעות גז חנקן"; כיסא חשמלי: "דום לב מיידי"; כיתת יורים: "המוות אמור להיגרם במהירות".

חבר הוועדה, ח"כ גלעד קריב, הגיב לפרסום במהדורה המרכזית ואמר כי "אוי למדינה היהודית והדמוקרטית שזה המסמך שמרכז המידע והמחקר של הכנסת צריך להניח על שולחן בית המחוקקים. הצעת חוק עונש מוות הן הצעות פופוליסטיות וקיצוניות שמתאימות למשטר האיראני".

חבר הכנסת קריב הוסיף כי "המאבק בטרור הוא מאבק מוצדק, עיקש וקשה, אבל ההצעות שמקדמים הכהניסטיםלא תבאנה להרתעה. הן רק תענקנה עוד רוח גבית לטרור ותדרדרנה אותנו עוד יותר לתחתית המדרון המוסרי".

כאמור, לפני כחודש הצעת חוק "עונש מוות למחבלים" אושרה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. 39 חברי כנסת הצביעו בעד החוק, ו-16 הצביעו נגדו, וההצעה החוזרה לדיון בוועדה לביטחון לאומי - שיתקיים מחר.

להצעת החוק הוצמדה הצעה של חבר הכנסת ניסים ואטורי והצעה של חה"כ עודד פורר וקבוצת חברי כנסת. ההצעה קובעת כי מחבל שרצח אזרח ישראלי ממניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, מתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל ובתקומת העם היהודי בארצו, דינו מיתה, ועונש זה בלבד.