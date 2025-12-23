עובדי גלי צה"ל בפנייה לשר הביטחון: "החלטה ללא סמכות"

ועד עובדי גלי צה"ל פנה היום (שלישי) במכתב רשמי לשר הביטחון ישראל כ"ץ בהתראה בטרם עתירה לבג"ץ, בעקבות החלטת הממשלה על סגירת התחנה. ועד העובדים דורש לבטל את ההחלטה, שהתקבלה לטענתם ללא סמכות, משיקולים זרים, ותוך פגמים חמורים בהליך שקדם לקבלתה.

בפנייה נטען כי החלטת הממשלה היא החלטה בלתי חוקית, שנפלו בה פגמים מהותיים בהליך קבלתה. על פי ועד העובדים, ההחלטה התקבלה בחוסר סמכות, מתוך שיקולים זרים ובהיעדר תשתית עובדתית מספקת - עד כדי פגיעה חמורה בזכויות יסוד ובאינטרס הציבורי של שידור ציבורי וחופש העיתונות.

במכתב טוענים באי כוח ועד העובדים, כי הממשלה מתעלמת ממסקנות ועדת זמיר, ועדה קודמת שהיא בעצמה מינתה, אשר המליצה על המשך פעילות התחנה. ועד העובדים איים בפנייתם לשר הביטחון כי במידה והחלטת הממשלה לא תבוטל, תוגש בימים הקרובים עתירה לבג"ץ.

ההחלטה על סגירת גלי צה"ל התקבלה פה אחד בישיבת הממשלה אתמול. מוקדם יותר היום שר הביטחון הכריז על הצוות שמינה לסגירת התחנה הצה"לית, שבראשו יעמוד אלוף (מיל') אמיר ברעם.