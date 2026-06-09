ההצעה של בן גביר בקבינט: "צריך לעצור לחיזבאללה נשים ונוער ולשים בכלא" | הציטוטים מהדיון

ברקע ההסלמה הקצרה מול איראן: הקבינט המדיני ביטחוני התכנס אמש (שני) לדיון בנושא לבנון וחיזבאללה. במהלך ההתכנסות, השרים עסקו בנושא המשך המערכה מול חיזבאללה, המתיחות מול איראן וסוגיית תקציב הביטחון - לצד המשך פעילות צה"ל.

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השר זאב אלקין אמר במהלך הדיון: "באיראן הגבנו, וגם לא הצטיירנו כמטרפדי שיחות המשא ומתן". השר גדעון סער ציין בתגובה כי "חיזבאללה מנסה לגרור אותנו למלחמת התשה".

השר איתמר בן גביר הוסיף: "בואו נתחיל לחשוב מחוץ לקופסה לגביהם - כיבוש שטח והריגת הרבה מחבלים, וגם לעצור להם נשים ונוער ולקחת אותם לבתי כלא למחבלים. זה הכי כואב להם. השרה אורית סטרוק השיבה לו כי "חיזבאללה מבין כשכובשים לו שטח".

דובר צה"ל

השר אבי דיכטר התייחס להסלמה הקצרה מול איראן ואמר כי "בסבב הבא עם איראן צריך להוריד להם עוד יותר". במקביל, השר יצחק וסרלאוף ציין כי "צריך תגובה לא פרופורציונלית בלבנון, וגם חימושים נוספים. הרבה חימושים. סמוטריץ' צריך לפתוח את הכיס, שיתחיל להתעורר".

השר ישראל כ"ץ סיכם: "ראש הממשלה קיבל החלטה חשובה לתקוף, וחייבים להרחיב את החימושים עוד ועוד. האוצר צריך לתת יותר כסף, ואני מסכים שצריך לתת הרבה יותר לצה"ל".