מבוכה נוספת נרשמה היום (שני) באופוזיציה, כאשר כלל ראשי המפלגות ממשיכים להתעמת ביניהם. יושב ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, תקף במהלך הלילה (בין ראשון לשני) את נפתלי בנט וגדי איזנקוט, התקפל - ונאלץ להסביר ולהתנצל.

לפיד אמר אמש במהלך שיחת זום עם פעילים: "מה שלא אמרנו כל הזמן, מתוך סולידריות למחנה, כי נמאס לנו מזה שבתמורה המחנה הלך לנו על הראש. התשובה שלנו היא: באמת איפה האופוזיציה? למה אנחנו היחידים שלא ברחו? כי בנט ברח לנו עוד לפני הבחירות והוא לא חבר כנסת, ואיזנקוט ברח לנו באמצע הקדנציה".

"אנשים לא זוכרים את זה - קודם הוא נכנס לממשלה של נתניהו, ואז הוא התפטר מהכנסת באמצע המאבק על חוק ההשתמטות בגלל שהוא לא הסתדר עם גנץ. ויאיר גולן לא חבר כנסת מהיום הראשון, אז בעצם כועסים על אלה שנשארו ונלחמו במקום לכעוס על אלה שברחו ונעלמו", ציין.

הוא הוסיף: "אז עם כל הכבוד, אנחנו היינו בכל המאבקים: גם במהפכה המשטרית, גם בכספים, גם בחוק ההשתמטות, גם בוועדות, גם במליאה, ואם יש למישהו טענות שיפנה אותן לאלה שנטשו את המערכה".

דבריו עוררו תגובות רבות - והובילו אותו לפרסם ציוץ הבהרה כעבור מספר שעות. "אין לי שום כוונות לריב עם בנט ואיזנקוט, הם שותפים וחברים, אבל לכל מי ששאל 'איפה האופוזיציה?' התשובה היא: באמת איפה?".

"למה רק יש עתיד נשארה בכנסת להלחם נגד הממשלה הנוראה בתולדות המדינה? ולמה אתם כועסים דווקא על יש עתיד שנשארה ונלחמה, ולא על כל אלה שנעלמו והשאירו אותנו להלחם לבד?", סיכם.