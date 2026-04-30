רעידת אדמה במערכת הפוליטית: לשכתו של יו"ר ועדת הבחירות, השופט נעם סולברג, הודיעה הערב (חמישי) על פרישתה של עו"ד אורלי עדס מתפקיד מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית - פחות מחצי שנה לפני מועד הבחירות המתוכנן. עדס תמשיך לכהן בתפקיד עד חודש יולי.

עדס מכהנת בתפקיד החל משנת 2010, והובילה שבע מערכות בחירות, מתוכן חמש מערכות בין השנים 2022-2019. בימים האחרונים שיגר נציגו של ראש הממשלה בוועדת הבחירות בקשה מהשופט סולברג להבין האם הארכת כהונתה בשתי קדנציות נוספות היא חוקית.

הבוקר פורסם כי נשיא המדינה התערב באופן חריג בעניינה ופנה לשופט סולברג בבקשה שלא לקצוב את כהונתה, מחשש שתתפטר באופן מיידי ותפגע באמון הציבור בתקינות הבחירות.

יו"ר ועדת הבחירות השופט נעם סולברג: "עו"ד עדס לא נענתה להפצרותיי להמשיך בתפקידה עד לאחר הבחירות; צר לי על כך, אך אני מכבד את החלטתה, ומבקש להביע את מלוא ההערכה וההוקרה על פועלה לאורך השנים. עו"ד עדס נהגה באחריות ציבורית והודיעה על החלטתה כך שניתן יהיה לקיים הליך תקין ושקוף לבחירת מחליף".