פרסום ראשון: הקואליציה צפויה לאשר מחר (רביעי) בקריאה ראשונה ובחקיקת בזק את "חוק יסוד: לימוד תורה", הזוכה לתמיכת מפלגת הציונות הדתית, אך מאחורי הקלעים התחוללה דרמה פוליטית.

בהקלטה בלעדית שנחשפת הערב מתוך כנס סגור של מנהלי ישיבות של הציונות הדתית, נשמע שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כשהוא מודה כי התנגד לנוסח המקורי של החוק, ואף איים בצעד קיצוני של התפטרות מהממשלה וחזרה לתפקיד חבר כנסת כדי להצביע נגד היוזמה החרדית אם זו לא תרוכך.

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סמוטריץ' מתועד מפרט בקולו את המאבק על סעיפי החוק המנפיק פטור מגיוס: "לנו הייתה דרישה להוציא מהחוק כל שיח והשוואה בין תורה לצבא, או איזושהי תרומה וכולי, או כל דבר שממנו משתמע שלימוד תורה פוטר משירות צבאי. זה נוגד ב-180 מעלות את כל ה... אני אמרתי על זה, אני אבוא בעצמי ואוכל להתפטר מהזה בשביל להיות חבר כנסת ולהצביע נגד".

השר הוסיף ועידכן את הנוכחים: "ניצחנו, ויורד, יורד כל סעיף 2. נשאר סעיף 1 שקובע את לימוד התורה כערך יסוד בעם היהודי ובמדינת ישראל כמאזן".

לצד הדרמה הפוליטית, ההקלטה חושפת אזהרה חריפה שסיפק שר האוצר למנהלי המוסדות הדתיים-לאומיים, שבה הבהיר להם כי החוק אינו משרת רק את החרדים, אלא נחוץ באופן דחוף כדי להגן על ישיבות המגזר שלהם - כולל ישיבות ההסדר המשלבות שירות מקוצר.

סמוטריץ' התריע בפניהם בצורה חד-משמעית: "בלי החוק הזה הישיבות שלנו על הגריל. מחכים לנו מאחורי הפינה, אנחנו הבאים בתור. אני מציע שלא נהיה תמימים בעניין הזה, כי החוק הזה הוא חשוב גם לנו. גם לנו".

החשיפה מגיעה שעות ספורות לאחר שוועדת הכנסת אישרה היום לקריאה ראשונה את הצעת החוק, שאושרה לפני כשבועיים בקריאה טרומית ברוב של 56 תומכים מול 43 מתנגדים. העלאת החוק להצבעה מחר נעשית תחת לחץ כבד של יו"ר ש"ס אריה דרעי, שהציב זאת כתנאי להמשך המשילות והצהיר: "אנו דורשים להעלות כבר השבוע את חוק יסוד: לימוד תורה להצבעה, כתנאי לתמיכה בכל חוק אחר. זו תהיה הכרזה היסטורית על ערכה העליון של התורה ועל תרומתם של לומדי התורה לעם ישראל ולביטחונו".