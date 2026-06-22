שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', תקף היום (שני) בישיבת סיעתו את יו"ר מפלגת "הדמוקרטים" יאיר גולן ואת הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, וטען כי הם "יפרקו את רצועת הביטחון. הוא הוסיף כי "ממשלה בראשות גוש השמאל תפעל לפגיעה במוסדות הציונות הדתית ובמפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון".

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בדבריו התייחס סמוטריץ' להתבטאויותיו של גולן בנוגע למכינת בני דוד בעלי. הוא טען כי גולן הודיע כי בכוונתו להפסיק את תקצוב המכינה אם יוקם גוש שלטוני בראשותו ובשותפות מפלגות השמאל והמפלגות הערביות. סמוטריץ' שיבח את תרומתה של המכינה והדגיש כי רבים מבוגריה נפלו במערכות ישראל. "מבחינת גולן ושותפיו לשמאל - עמנואל מורנו, רועי קליין ואלירז פרץ זכרונם לברכה טובים רק למות בשדה הקרב. לא כדי לחיות כאן את עולם הערכים שלהם ולהביא אותו לידי ביטוי במרחב הציבורי", אמר.

בהמשך הזהיר שר האוצר מפני האפשרות שגולן יכהן כשר הביטחון בממשלה עתידית בראשות איזנקוט. "יאיר גולן יהיה שר הביטחון בממשלת איזנקוט", טען. "את כל מה שהוא מבטיח לעשות, הוא גם יקיים. תסמכו על השמאל. הוא יודע לעבוד".

עוד טען סמוטריץ' כי הפגיעה במכינה תהיה רק השלב הראשון במהלך רחב יותר, והוסיף כי "בכירים באיחוד האירופי יחד עם גורמים זרים שממומנים בהון עתק, קשרו קשר עם בכירים באופוזיציה ויחד הם רוקמים תכנית לפירוק כל מה שעשינו במפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון". לדבריו, התוכנית כוללת "גירושם של 100 יישובים חדשים לצד 160 חוות חקלאיות נוספות שהקמנו ביהודה ושומרון. אנחנו בונים את רצועת הביטחון של ישראל והם יפרקו אותה. הם אומרים זאת בקולם, והם מתכוונים למה שהם אומרים".

הוא הוסיף כי "את כל מה שהוא מבטיח לעשות, הוא גם יקיים. תסמכו על השמאל. הוא יודע לעבוד. בלי בג"ץ ובלי 'בצלם'. בלי הידברות או פשרות או שיחות בבית הנשיא ועל חודו של קול. בגוש 'השינוי' מדברים ללא הרף על הקמת ברית המשרתים, אבל בפועל יגרמו לפירוק בתי הגידול של מיטב לוחמי צה"ל ומפקדיו".

"בליבת התכנית עומד גירושם של 100 יישובים חדשים, לצד 160 חוות חקלאיות נוספות שהקמנו ביהודה ושומרון, כחלק ממהפכת ההתיישבות. אנחנו בונים את רצועת הביטחון של ישראל והם יפרקו אותה. הם אומרים זאת בקולם, והם מתכוונים למה שהם אומרים", סיכם.