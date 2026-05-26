"אני מרגיש אנוס": עדי שמאי הכהן מסרטון ה"ביביסט" שיצר סערה - מדבר לראשונה

הסערה סביב הסרטון הפוליטי שכבש את הרשתות לא יורדת מסדר היום - וכעת אחד מיוצריו, וכוכב הסרטון, עדי שמאי הכהן, מדבר על המחיר האישי שלטענתו הגיע מיד לאחר הפרסום.

בריאיון לשרון גל בתוכניתו ב-i24NEWS (ערוץ 15 בשלט), סיפר הכהן כי מאז עליית הסרטון קיבל איומים, הודעות קשות ונחשף לניסיונות מאורגנים לדבריו "לעבור על כל החיים שלו" כדי לפגוע בו ציבורית. "שלחו הודעות כמו 'תחפשו עליו הכול, אנחנו רוצים לעשות לו דה-לגיטימציה בעולם הימני'", טען.

לדבריו, הוא לא ציפה לעוצמת התגובות: "עברתי הרבה בחיים, אבל אלו היו הימים הכי הזויים שהיו לי". הכהן, שלמד משחק בבית צבי ועבד בעבר בעולם ההייטק, סיפר כי במשך שנים הרגיש שהוא מסתיר את דעותיו הפוליטיות. "ההרגשה היא שאתה אנוס. אתה לא יכול להגיד אפילו שם של מפלגה בלי שזה יעורר בלגן", אמר.

הכהן התייחס גם לפוסט שלדבריו זעזע אותו במיוחד, שבו הוצגו פניו מעל תמונות של קברי חיילים לצד הכיתוב: "יצא ביביסט אחד מהארון, אלפיים חיילים נכנסו אליו". לדבריו, "אני איבדתי אח בתאונת דרכים, ואמא שלי צריכה לראות דבר כזה אחרי מה שעברה".

לצד הביקורת שספג, הכהן הבהיר כי אינו מתכוון לעצור: ,לא אכפת לי לאבד קריירה. אני לא מתבייש בדעות שלי ולא אפסיק ליצור תוכן פוליטי". לדבריו, הסרטון נוצר באופן עצמאי על ידי יוצרים פרטיים, "בלי קמפיין ובלי מפלגה”, והתגובות רק חיזקו אצלו את הרצון להמשיך.

כהן סיפר כי לצד מתקפות קשות ברשת, הוא קיבל גם אלפי הודעות תמיכה מאנשים שהזדהו עם התחושות שהציג בסרטון. "אנשים כתבו לי שהם מרגישים שנים שהם מפחדים לדבר, שלא נותנים להם מקום להביע דעה אחרת", אמר. "פתאום הבנתי שאני לא היחיד שמרגיש ככה".

עוד טען כי הוויכוח הציבורי סביב הסרטון הפך מהר מאוד לאישי. "במקום להתווכח על המסר, ניסו לסמן אותי", אמר. "זה כבר לא היה על הסרטון - אלא על מי אני, איפה למדתי, עם מי אני עובד ומה הדעות שלי. אבל דווקא בגלל זה הבנתי כמה חשוב להמשיך לדבר ולא לפחד".