בעקבות פרסום i24NEWS: ההבהרות שדורשת ועדת הכנסת מראש השב"כ זיני

יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט דרש היום (חמישי) מראש השב"כ דוד זיני הבהרות בנוגע לטענות על שימוש בחומרי שב"כ בהליך נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

הדבר מגיע לאחר שפורסם ב-i24NEWS כי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ביקשה מראש השב"כ לשעבר רונן בר, להעביר לה חומרים בעניין מעורבות של בן גביר בעבודת המשטרה.

במכתב ציין ביסמוט כי "לאחרונה פורסם באמצעי התקשורת כי לבקשת עו"יד גלי בהרב-מיארה, הועברו או התבקשו לעבור חומרים מטעם שירות הביטחון הכללי, וזאת במהלך תקופת כהונתו של ראש השבייכ לשעבר רונן בר, הנוגעים לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, וזאת לצורך שימוש בהליכים המתנהלים בפני בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ".

"ככל שפרסומים אלה נכונים, מדובר בסוגיה חריגה ובעלת השלכות כבדות משקל על יחסי הרשויות, גבולות הסמכות של גורמי הביטחון, שימוש במידע ביטחוני ומודיעיני לצורך התערבות לא חוקית של מערכת המשפט בסמכויותיו של ראש הממשלה".

"לאור האמור, אבקש לקבל הבהרה מיידית וברורה באשר לעצם קיומה של פנייה כאמור, ולאופן שבו טופל הנושא בתוך שירות הביטחון הכללי, ככל שנעשה. בהתאם לממצאים ולמידע שיוצג, אשקול בנוסף לכנס את הוועדה בראשותי לצורך בירור מעמיק של הסוגייה", כתב ביסמוט.

כאמור, פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג פרסם לראשונה כי בהרב-מיארה ביקשה מבר להעביר לה חומרים בעניין מעורבות של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בעבודת המשטרה. הבקשה נעשתה כדי שתוכל להשתמש בכך בתגובה לעתירות שדרשו את פיטורי בן גביר.