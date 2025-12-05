דילמת החנינה לנתניהו: ההחלטה הגורלית של הרצוג

נשיא במלכוד: השבוע הונחה על שולחנו של יצחק הרצוג מעטפת נפץ בדמות בקשת חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא רצה כהונה רגועה ומצא את עצמו בתוך אירוע היסטורי, דרמטי וחורץ גורלות.

חבית הנפץ הזו הכניסה אותו למלכוד - לחץ מימין להיענות לבקשה, הפגנות משמאל לדחות על הסף, ומשקיף מהבית הלבן שלא הסתיר מה הוא מצפה ממנו לעשות. הרצוג עומד בפני ההחלטה הגורלית בחייו באירוע שקורע את העם - מה הוא יעשה ואיך ייחלץ מהפלונטר הזה בלי שריטה? בכתבה ששודרה הערב (שישי) ב"קבינט שישי", נוה דרומי ניסתה לגלות. צפו - בראש העמוד