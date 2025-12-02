"רק אשם מבקש חנינה": עשרות מפגינים סמוך לבית הנשיא

עשרות מוחים היום (שלישי) מול בית הנשיא בירושלים נגד בקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, במהלך טקס בהשתתפות שר המשפטים יריב לוין. המפגינים קוראים לנשיא יצחק הרצוג לדחות את הבקשה: "רק אדם שפל שולח את הבנים והבנות שלנו למלחמה פוליטית שנועדה רק לדבר אחד לשמר את הכיסא שלו ולמנוע את המשפט, רק אדם אשם מבקש חנינה". מפגין בודד מניף שלט בעד חנינה.

במשטרה נערכו מראש לקראת הטקס, להענקת עיטורים ממלכתיים לאישים שתרמו תרומה משמעותית למאבק בסחר בבני אדם. שוטרים חסמו את כל הרחוב במטרה למנוע מהמפגינים להתקרב לבית הנשיא שהורחקו ממנו כמה מאות מטרים. הטקס עצמו נסגר לתקשורת והשתתפות רה"מ נתניהו לא ברורה.

גם שר הביטחון לשעבר משה (בוגי) יעלון הצטרף להפגנות. בביקורת על הרצוג, ציין כי לא הביע תמיכה בחשודים בהצתות הפחים מסביב לבית רה"מ בחודש ספטמבר.

יעלון הוסיף כי חשדו בהרצוג גבר לאחר פגישה שערך עמו במהלך המאבק ברפורמה המשפטית: "בשיחתנו האשמת את גנץ ולפיד בהרכב ממשלת המשיחיים (יעלון מבהיר שזה תיאור שלו לממשלת בן גביר וסמוטריץ') מאחר וסירבו להצטרף לממשלה בראשות נתניהו, נחרדתי אבל לא הופתעתי".

נזכיר כי ביום ראשון האחרון נחשף ב-i24NEWS כי ראש הממשלה הגיש בקשת חנינה מנשיא המדינה. הבקשה כוללת שני מסמכים: מכתב מפורט חתום על ידי עורך דינו, ומכתב חתום על ידי נתניהו עצמו.

בבקשה כתב רה"מ לנשיא כי "בשנים האחרונות התגברו המתחים והמחלוקות בין חלקי העם ובין רשויות המדינה השונות. אני מודע לכך שההליך המתנהל בענייני הפך למוקד להתנצחויות עזות. אני נושא באחריות ציבורית וערכית רחבה, מתוך הבנה להשלכות של כלל האירועים... בשל כך, ועל אף האינטרס האישי שלי לנהל את המשפט ולהוכיח את חפותי עד זיכויי המלא, אני סבור שהאינטרס הציבורי מורה אחרת".