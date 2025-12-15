אחרי הביקור בבית המשפט - המהלך של האופוזיציה נגד אוחנה ונשיא פרלמנט פרגוואי

כפי שפורסם ב-i24NEWS: מפלגת יש עתיד ויתר חברי האופוזיציה החרימו היום (שני) את מליאת הכנסת במהלך ביקורו של נשיא הפרלמנט של פרגוואי, ד"ר ראול לאטורה. הרקע למהלך הוא מחאה על ביקורו של הבכיר - לצד יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

כזכור, ד"ר לאטורה שמבקר בימים אלה בישראל הגיע למליאת הכנסת בשעות הצהריים. לקראת הביקור, אוחנה ביקש בישיבת נשיאות הכנסת מחברי האופוזיציה להגיע למליאה ולכבד את נשיא הפרלמנט של פרגוואי. אוחנה אף ביקש ממפלגת "יש עתיד" להזיז את ישיבת הסיעה שלה, שנקבעה גם היא לשעות הצהריים.

פגישתו עם נתניהו, שהתרחשה באולם בית המשפט ועוררה ביקורת רבה במערכת הפוליטית הישראלית, הובילה את יש עתיד ואת יתר מפלגות האופוזיציה להחליט על המהלך. הדיון, שהיה אמור להימשך עד לשעות הצהריים, קוצר באופן משמעותי בשל המפגש בין השניים.

תקשורת יו"ר הכנסת

לאחר השיחה, נשיא הפרלמנט של פרגוואי אמר: "אנחנו פה כדי להביע את תמיכתנו המלאה. אני מעריץ שלך וחושב שאתה אחד המנהיגים החשובים של העולם החופשי. אחי כאן (יו"ר הכנסת) סיפר לי כמה לא הוגן המשפט הזה".