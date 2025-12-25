שליש מחברי ועדת חוץ וביטחון פנו לביסמוט כדי לקדם ריבונות

כתבנו הפוליטי נדב אלימלך, פרסם הערב (חמישי) במהדורה המרכזית של i24NEWS כי שליש מהחברים בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת פנו ליושב ראש הוועדה, ח"כ בועז ביסמוט, כדי לקדם את הצעת החוק להחלת ריבונות ביהודה ושומרון, זאת כדי להפעיל לחץ על ראש הממשלה שיהיה באותו הזמן בפסגה בארצות הברית.ככל הנראה, חברי הכנסת מהקואליציה ינסו להביא את החוק שכבר עבר בקריאה טרומית לדיון בוועדה כבר השבוע.

כמו כן, בישיבת הקבינט הערב לקראת הנסיעה של נתניהו, השרים מתכננים להפעיל לחץ על ראש הממשלה שלא יאפשר מעבר לשלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועת עזה בלי השבת החלל החטוף האחרון, רן גואילי ז"ל, זאת למרות הרצון של ארצות הברית להתקדם בעסקה גם ללא השלמת השלב הראשון.

