בשבועות האחרונים מאז הסתיימו הדיונים על חוק הגיוס בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, התנהלו אין ספור דיונים בין החרדים לייעוץ המשפטי של הוועדה על סעיפי המחלוקת, בהם צומצמו פערים ברוב הסעיפים - מלבד שלושה סעיפים מהותיים עליהם מתקשים להגיע להסכמות: סעיף החנינה, גיל הפטור ותחילת הסנקציות על החרדים.

כעת עומדות בפני המפלגות החרדיות שתי אפשרויות: הראשונה - לאמץ את עמדת הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון, למעט שני הסעיפים אליהם יועמ"שית הוועדה מתנגדת; השנייה - ללכת נגד הייעוץ המשפטי של הוועדה ולנקוט בקו נוקשה יותר עם הנוסח המקורי של החוק, שכולל את כל הסעיפים שהייעוץ המשפטי מתנגד אליהם. בין שתי האפשרויות הללו יצטרכו להכריע רבני דגל התורה.

--

המחלוקת משודרת גם בסביבת נתניהו - מזכיר הממשלה יוסי פוקס אמר בדיונים כי אם ישנם רק שני סעיפים תחת מחלוקת, בג"ץ ככל הנראה לא יוציא צו ביניים שימנע את אישור החוק. בתוך כך, יו"ר מפלגת ש"ס אריה דרעי אומר לאחרונה לאנשי ראש הממשלה כי אפשר לקדם את החוק כולו בלי גיבוי הייעוץ המשפטי, ו"מה שיהיה - יהיה".