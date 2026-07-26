ביידיש יש ביטוי "לופט געשעפט" - עסקי אוויר בשפת הקודש. הממשלה הזו ב-4 השנים האחרונות בתחומים רבים, רבים מדי, עסקה בלופט געשעפט. הרבה מאוד רעש, אבל הכל אוויר חם.

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הדוגמה האחרונה היא מינוי מבקר המדינה. נתניהו הצליח לנרמל את העובדה שעורך הדין שלו, של משפחתו ושל הליכוד לאורך שנים יהיה מבקר המדינה. בג"ץ לפני למעלה מחודש הציע שבגלל בעיות בהצבעה של הכנסת יתקיימו בחירות חוזרות. הליכוד סירב להצעה, והתעקש לקבל פסק דין. בג"ץ פסל את הבחירה, והורה על בחירות חוזרות.

משיחותיי עם חברי קואליציה ואופוזיציה, מוסכם שאם באותה נקודת זמן היו מתקיימות בחירות חוזרות, סיכוי גבוה במיוחד שעו"ד מיכאל ראבילו, המועמד של נתניהו, היה נבחר ברוב קולות. אבל לגורמים הרלוונטיים בליכוד היה יותר חשוב לעשות אבו-עלי. לא מוכנים.

גם כעת, יו"ר הכנסת ממשיך עם המשחק האינפנטילי של "הכנסת כבר אמרה את דברה" ומבחינתו ראבילו הוא מבקר המדינה ולכן הוא מסרב לערוך בחירות חוזרות, למרות שהמועמד שלהם, ראבילו, הבהיר שוב ושוב שלא ייכנס לתפקידו בניגוד לפסק דין של בג"ץ.

כלומר, אוחנה מאיים באקדח ריק מכדורים. לא אכפת לו שהוא תוקע את ראבילו. לא אכפת לו שבינתיים אין מבקר מדינה. לא אכפת לו שזה קרב אבוד מראש. מאבק מדומיין מול בג"ץ טוב לו לפריימריז, וזה מה שחשוב מבחינתו. לא אכפת לו שכל יום שעבר ושממשיך לעבור מגדיל את הסיכויים שבסופו של דבר המועמד של הצד השני ינצח.

ההתנהלות הזו משקפת במידה רבה מאוד את ההתנהלות בכל הקדנציה הזו. אגב, כך גם בבחירת שופטים לעליון. לוין התעקש: או ד״ר אביעד בקשי או ד״ר רפי ביטון או שאיש לא ימונה. השופטים הציעו שופטים שמרנים אחרים, אבל לוין הפך את זה לעניין עקרוני. רק אני אחליט. הסכימו אפילו למנות את עו״ד ראבילו, עורך הדין של נתניהו, לשופט העליון. אבל לוין - נותר בסירובו. מה יצא לו מזה בסוף הקדנציה? רק אוויר חם.