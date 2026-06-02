אל מול הסערה סביב הבלימה האמריקנית בלבנון, כדאי להציע דווקא זווית הפוכה - 'איפכא מסתברא'. פיקוד הצפון מסיים השבוע תוכנית מבצעית אדירת מימדים: לא רק כיבוש הבופור, אלא גם מעבר של אלפי לוחמים למרחב 'באדר' של חיזבאללה.

המבצר הוא אמנם הסמל, אבל הוא מהווה גם איום אמין על מרחב הלחימה המרכזי שממנו פועל ארגון הטרור. מהנקודה שכבשו הלוחמים, הדרך לנבטיה היא כבר עניין של החלטה מבצעית בלבד (כל זה קרה בתוך "הקו הצהוב", למעט נקודות מסוימות).

בסיום המבצע, ישראל למעשה התייצבה על קווים חדשים ומציבה איום אמין של "שבירת כלים" - וכל זה עוד לפני שתקפנו בביירות. חיזבאללה משתולל כי הוא מבין שבהחלטה אחת ניתן לכבוש את נבטיה. בישראל ובארצות הברית מחפשים כיצד להרגיע את הרוחות - אז מביאים "עז".

הרי מי שבאמת רוצה לתקוף, לא מודיע על כך מראש. מעבר לכך, במוצאי השבת חשפנו שליבת הארגון של חיזבאללה בכלל לא נמצאת שם. לכן, יש כאן הסכמה למהלך שהוא יותר תודעתי מאשר מבצעי - ומכאן, הדרך להוציא את ה"עז" בתנאים טובים יותר היא יחסית קצרה.

אם זונחים לרגע את הניתוחים הקבועים של מערכת היחסים בין המנהיגים ומסתכלים ישירות על תמונת הקרב - מגלים את המציאות הזו.