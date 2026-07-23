המסר לטראמפ: ישראל רוצה להיכנס למערכה אחרת באיראן | יוסי יהושוע

המתיחות במזרח התיכון: הכוננות בישראל עדיין לא נמצאת בשיאה ונותרו לה עוד כמה מדרגות עד שתגיע לשם. האמריקנים מנהלים קשר עם ישראל ברמה יוצאת דופן, בין היתר באמצעות צה"ל ופיקוד המרכז האמריקני (סנטקום).

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לצד זאת, כעת ישנה הבנה לפיה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טרם החליט האם הוא מצרף אותנו למתקפה נגד איראן - ובאיזה סיטואציה. תרחיש אפשרי אחד הוא מצב בו איראן תוקפת את ישראל - ואנחנו תוקפים בתגובה, ותרחיש שני הוא מצבו בו טראמפ מזמין את צה"ל להצטרף למערכה. למרות זאת, אמרנו לאמריקנים כי אנחנו לא רוצים להיכנס למלחמה מתוחמת ומוגבלת.

יכול להיות שטראמפ יזמין אותנו להיכנס למערכה, אבל הוא לא באמת צריך אותנו. למרות זאת, ישראל רוצה להיכנס למערכה אחרת, בה היא פוגעת משמעותית בעיקר בתשתיות ובאנרגיה באיראן.

נוכל לפגוע גם בתוכנית הגרעין, ונסמן זאת כאחד מהיעדים - אבל למדנו משני הסביבים האחרונים שהיא אינה מביאה לנו את ההישג הנדרש של ההשמדה המוחלטת של התוכנית. מסיבה זו, נכון יותר לנסות ולהפיל את המשטר האיראני באמצעות פגיעה בכלכלה. זה מה שישראל היתה רוצה לראות.

ההחלטה של מספר ראשי רשויות לפתוח את המקלטים היא הצהרתית ברובה, כך שניתן להוריד טיפה את מפלס הלחץ. אנחנו למודים ומנוסים והסרנו את מחסום הפחד. בישראלים יודעים מה לעשות ואיך מערכה כזו תיראה.

יכול להיות שאיראן תנסה להכניס אותנו ללחימה, במידה והדבר יקרה - אנחנו נגיב בעוצמה לא פרופורציונלית. מסיבה זו אנחנו שומרים על דריכות גבוהה, אם כי היא עדיין לא הגיעה לשיאה, ונעדכן במידה וזה יקרה. העיניים של כולנו נשואות לטראמפ - ומה שהוא יחליט.