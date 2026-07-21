דבריו של הנשיא דונלד טראמפ בשעות האחרונות משנים את כללי המשחק במזרח התיכון, ומעלים את הסבירות לכך שישראל תיגרר למערכה צבאית נרחבת ומשותפת לצד ארצות הברית.

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התפתחות זו עומדת לכאורה בסתירה מוחלטת לדבריו מהבוקר של השר בצלאל סמוטריץ', אשר אמר כי לישראל נוח המצב הנוכחי של מלחמה מתוחמת ונקודתית.

אולם, המציאות שמתווה טראמפ בנאומיו האחרונים אינה כוללת עימות מתוחם, אלא שאיפה להכרעה רחבה. אם האמריקאים אכן יממשו את איומיהם וייכנסו למערכה כוללת, ישראל לא תוכל לשבת מהצד, בטח לא כאשר הבית הלבן הולך על תקיפה מאסיבית בהתאם להתחייבויותיו המוצהרות של טראמפ.

אל הקלחת הזו יש לחבר את המידע המודיעיני הרגיש שנחשף היום בארצות הברית בנוגע לפיתוחים הצבאיים האחרונים של איראן. על פי הפרסומים מעבר לים, מקורו של המידע הוא ישראלי, ואם המודיעין היה בידי ירושלים מזה תקופה, מדוע הוא לא פורסם עד כה, וחשוב מכך, מדוע היעדים הללו לא הותקפו בסיבובים הקודמים.

רמת המוכנות והדריכות, שהייתה גבוהה ממילא, עלתה ביממה האחרונה שלב. מערכת הביטחון עוקבת כעת בקשב רב אחר הבית הלבן, מתוך הבנה שהחלטותיו של טראמפ הן שיכתיבו את גבולות הגזרה.

עם זאת, בהתאם לדבריו של טראמפ יש לנהוג בזהירות; כמי שמנהל מדיניות בלתי צפויה, הנשיא האמריקני מסוגל בתוך שעות ספורות להפוך את הקערה ולפנות למסלול של משא ומתן.

ועדיין, אם נצמדים לעובדות בשטח ולדבריו שנאמרו רק בשעות האחרונות, הסימנים מעידים על כך שגוברים הסיכויים להצטרפות ישראל למערכה נגד איראן ולהגברת התקיפות. בשבוע האחרון אנו עדים לפריסה מחודשת וחסרת תקדים של כוחות צבא ארצות הברית באזורנו. מספרם של מטוסי התדלוק האמריקניים שצפויים לנחות כאן עד סוף השבוע יהיה גבוה משמעותית מזה שנרשם בסיבוב הלחימה הקודם.