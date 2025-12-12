מלפיד עד גולן: האנשים שצועקים "דמוקרטיה" - אך דורשים את ההפך

הם קוראים לעצמם המחנה הנאור, הליברלי, דמוקרטים. האומנם דמוקרטים? כי הם אולי צועקים דמוקרטיה, אבל פועלים בצורה אנטי דמוקרטית. יאיר לפיד מציע לבטל זכות בחירה למגזרים שלמים, יאיר גולן מאיים לפטר שומרי סף, הם מזהירים מפני סתימת פיות ועיתונות חופשית ורוצים להוריד את השאלטר על ערוצי תקשורת "אחרים".

סוגיית גיוס החרדים לצבא מעוררת אמוציות רבות בחלקים נרחבים בעם - ובצדק. מגזר שלם שבחר לשחרר את עצמו מהודעות "הותר לפרסום", צריך לדעת לספוג את האש והביקורת. אבל האם שלילת זכות הבחירה היא לא חציית תמרור "עצור - דמוקרטיה לפנייך?".

אפשר לסכם - הדמוקרטיה בסכנה כל עוד המחנה הנכון לא שולט בה. אבל אם הוא כן שולט בה, אפשר לרמוס, לדרוס ולדרוך עליה - עד כדי הגעה למחוזות פאשיסטים של שלילת אזרחות ממגזר שלם.

