נפתלי בנט עלה על הכביש המהיר להתרסקות ציבורית ופוליטית, ובניגוד למה שנראה לכם - זה לא התחיל בחבירה ללפיד או בזינוק של איזנקוט. זה התחיל אז, כשבנט החליט שאין מתאים ממנו ומששת המנדטים שלו להיות ראש ממשלה.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

בנקודה הזו שבה בנט כפה את עצמו על הציבור הוא גם כפה על עצמו את גורלו הציבורי המר. הרי מעשה הסדום שבנט ביצע בדמוקרטיה הישראלית לא הסתיים במהלך הזה. העובדה שהוא לקח בכוח את השלטון הפכה את הצבעת הבוחר ללא רלוונטית.

זה לא רק שאנשים הצביעו בנט וקיבלו עבאס. בנט רמס את בוחריו. באותה נשימה הוא נתן לקיצוניים ביותר בחברה הישראלית טעימה, שלא בצדק - מהשלטון וחמור מכך - את המחשבה שאפשר לקחת שלטון בכוח.

ואם שלטון זה עניין של כוח ולא של דמוקרטיה - אין בעיה להבעיר את המדינה, לאיים בסרבנות, לפעול באלימות ולטרלל מדינה שלמה. בנט האכיל את המפלצת, ועכשיו המפלצת סוגרת עליו. אבל הוא כבר לא יכול לחזור לאחור, וכנראה שהוא גם לא רוצה. הרי בנט קורץ מהחומר של אנשים שלא מסוגלים לעמוד בלחץ, שאין להם עקרונות. אולי צודק רביב דרוקר שאומר - עכשיו זה בנט האמיתי, ואם זה נכון ובנט תמיד היה זקוק רק לאהבה של קפלן על צורותיה השונות, האירוע הזה הולך להידרדר עוד.

זה לא רק שהוא מרחיק את עצמו מאנשי יהודה ושומרון, הוא גם ממציא דברים על זה שהמחנה הליברלי הוא אנדרדוג. לא ירחק היום שבנט ירחיק למחוזות בוגי יעלון ואהוד אולמרט. אותם אנשים שהשנאה והקנאה העבירה אותם על דעתם באו מאותו אזור חיוג של בנט.

לכן, לא מופרך שאולי נשמע אותו יום אחד מתבטא נגד הקלות שבה צה"ל לוחץ על ההדק בעזה או על הדעות החשוכות של ראש מכינת עלי. הוא בוודאי ישתמש בכיפה שעל ראשו כדי להגיד שזה לא הוא שהשתנה, זה הימין שממנו בא ששכח מה זה להיות יהודי. אנחנו נהיה פה כדי להזכיר לו שהוא לא בדרכו להיות רק יעלון או אולמרט. גם אברום בורג זו אופציה.