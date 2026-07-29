לא עוד פעולות תגמול: המהלך האיראני שהוביל לתקיפות בירדן | ברוך ידיד

האיראנים מתייחסים לתקיפתם בירדן הלילה (רביעי), בזמן הפסקת האש עם ארצות הברית, כשינוי באסטרטגיה. בטהרן מדברים כעת על "אסטרטגיית התקיפה המקדימה", כלומר, לא עוד פעולות תגמול בעקבות ירי אמריקני - אלא פעולות יזומות של המשטר האיראני.

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גורמים באיראן טוענים כי הירי לעבר ירדן בוצע לפני התקיפה האמריקנית על עיראק, "כדי שהפעולה לא תתפרש בטעות כפעולת תגמול איראנית". בין אם הטענה נכונה - ובין אם לאו, זהו המסר של המשטר האיראני.

טהרן משחקת כעת בעצבנות ובנחישות רבה על כל המגרש, מתוך מטרה אחת ברורה: לשקם את מזכר ההבנות ובמרכזו את סעיף מספר חמש, זה שעוסק במצרי הורמוז ועל פי הפרשנות האיראנית - מעניק להם ריבונות מלאה. מסיבה זו, איראן דוחה את הצעת השותפות העומאנית לחלוקה של "50-50 אחוזים", וקובעת: "ננהל ביחד את הנתיב העומאני ואת הנתיב האיראני לבדנו".

לתקיפות על סעודיה באמצעות המיליציות העיראקיות יש כמה סיבות, גם הן מגיעות מהצורך להגן על הורמוז.

תקיפות כאלו מעלות את מחיר הנפט כפי שקרה הלילה ומבהירות לסעודיה, בעלת הברית החשובה של ארצות הברית במפרץ, שהיא מוקפת מתימן, מעיראק ומאיראן - ושגם פנייתה לשווק את הנפט בדרך נמל ינבוע בים סוף לא תעזור לה, גם במחיר הקרבת היחסים בין המדינות, בשירות ההגנה על הורמוז.

איראן מבהירה לסעודיה: "אם תוסיפו ללחוץ על ארצות הברית שלא לאפשר שליטה איראנית על המצרים, הרי שגם נמל ינבוע שלכם, החלופה הבטוחה להורמוז, יהיה חשוף בפני הפרוקסי".

בינתיים, איראן נחושה להפגין מחויבות בהגנה על הפרוקסי שלה. לאחר שנחלצה להגן על חיזבאללה , היא תוקפת בסעודיה על ידי העיראקים, כדי להגן על החות'ים מהתקיפות הסעודיות בתימן.

הכל בשם התפיסה שקובעת - לא נאבד מנופי לחץ וייתרונות בהפסקת האש, וטרם חזרה למשא ומתן, שממילא איננו נועד לפשרה אלא להגן על הנכסים ובהם הנכס החדש - הורמוז ובכל מחיר, ירדן, סעודיה, עיראק והפרת הפסקת האש.

ברוך ידיד @i24news