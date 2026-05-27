אתמול הייתי בהופעה של מושיק עפיה במנורה. הייתה הופעה מטורפת. הז'אנר באמת בשיאו, והעם רק צועק "תנו לי עוד, תנו לי עוד". הרבה שאלו אותי: "תגיד - אתה ימני יותר מכולם, ואני מרגיש שאתה אומר את מה שאני רוצה להגיד, אבל אתה עם ביבי או לא?".

עניתי להם שלא משנה מה אני באופן אישי שם בקלפי. התפקיד של התקשורת הוא לדחוף את ההנהגה ובטח את נתניהו לעשות את הדבר הנכון, למשל לשטח את ביירות. התפקיד של התקשורת הוא להשפיע על המנהיגים כדי שיעשו את מה שהעם רוצה שיקרה. התפקיד של התקשורת הוא לתת כוח לעם, ולא להיות פוליטיקאים ולתמוך בצורה עיוורת כמו בערוצים אחרים.

להפך - אלה שבוחרים בנתניהו חייבים לדרוש ממנו הכי הרבה, ולא להגיד, "הוא יודע מה הוא עושה". למה? כי אז חוטפים שבעה באוקטובר. הרי גם אם הצבא עבד עליו, מה, ביבי, אתה תייר? אז אנחנו כאן כדי לוודא שזה לא יקרה שוב.

התפקיד שלנו הוא לדחוף את בית המשפט העליון להיות שוויוני, ולא פוליטי. התפקיד שלנו הוא גם לצעוק שהיועמ"שית מפלגת את העם. על כל תנועה של הממשלה - גם בלי כדור - היא שוברת את המדינה. וכן, התפקיד שלנו הוא גם להגיד לנתניהו: אם אתה לא יכול לעבוד וכולם אשמים חוץ ממך, תעשה משבר חוקתי. תפסיק להתבכיין. ושל מי הדמעות? שלנו. אנחנו יכולים לבכות בהופעות של מושיק אבל לא על החיים עצמם. מה אתה רוצה שאנחנו הציבור נעשה? איזה כוח יש לנו? אתה ראש הממשלה. אם אתה לא יכול להשפיע אז מה אנחנו נעשה? אנחנו יכולים לעשות משהו?

התפקיד שלנו בתקשורת הוא להרעיד את מערכות המדינה כדי שיפסיקו להיות פוליטיות. תפקיד מורכב יש לתקשורת. בתקופה שבה כולם מתכנסים לקבוצות אנחנו בוחרים להיות בקבוצה שרוצה שיהיה כאן טוב - גם במחיר שלא ידעו למי היא מצביעה בקלפי, וזה מחיר כבד.

אני מצביע לעם, כל יום מחדש. זה תפקיד קצת כפוי טובה, אבל זה התפקיד של התקשורת. אז למי אני מצביע? אם שואלים אותי, אז אני במקום שאני צריך להיות בו. אני מצביע לעם ישראל, כל יום.