ברשת CNN פרסמו הבוקר (שלישי) לראשונה דוח של הנציבות האזרחית לחקר פשעי ה-7 באוקטובר, מציג את גוף הראיות המקיף ביותר עד כה לאלימות מינית ומגדרית נגד נשים, גברים וילדים, אותה הוא מתאר כ"שיטתית, נרחבת וחלק בלתי נפרד" מהטבח ואחריו.

ד"ר כוכב אלקיים-לוי, מייסדת ויו"ר הנציבות האזרחית ומומחית לזכויות אדם, אמרה ל-CNN כי "הממצא החשוב ביותר הוא העובדה שהאלימות המינית ב-7 באוקטובר ונגד חטופים בשבי הייתה אסטרטגיה מחושבת של חמאס".

על פי הדוח, מחבלי חמאס ובעלי בריתם אנסו, תקפו ועינו מינית את קורבנותיהם במהלך ואחרי מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר "כדי למקסם את הכאב והסבל". הדוח כולל עדויות ממקור ראשון של יותר מ-10 שורדי שבי, בהם רומי גונן, רום ברסלבסקי, ארבל יהוד, עמית סוסנה, אילנה גריצבסקי ואחרים, שעברו אלימות מינית קיצונית והתעללות מינית במהלך המתקפה, בזמן חטיפתם או בעת שהוחזקו בשבי בעזה.

מניתוח שיטתי שביצעה הנציבות האזרחית, זוהו 13 דפוסים חוזרים של אלימות מינית ומגדרית במספר רב של אתרים ובהם: אונס, אונס קבוצתי ותקיפות מיניות; עינוי מיני, לרבות שריפה מכוונת וכריתת איברים; ירי מכוון לראש, לפנים ולאיברי המין; רצח והוצאה להורג המבוצעים לאחר או במהלך האלימות המינית והמגדרית; פגיעה מינית, חילול והשפלת גופות; עירום וחשיפה כפויים; איזוק, קשירה וכפיתת קורבנות; השפלה והצגה פומבית של נשים וילדים; חטיפת אמהות וילדים; אלימות מינית ומגדרית בנוכחות או בקרבת בני משפחה; תיעוד והפצה דיגיטלית של מעשי האלימות, לרבות שימוש במדיה החברתית לשם תיעוד והעצמה של הזוועות; איומים בנישואים בכפייה; אונס ואלימות מינית כלפי נערים וגברים.

הדוח כולל גם טענות שלא היו ידועות בעבר, כולל מקרה של שני קטינים אשר בעת שהוחזקו כבני ערובה בעזה, סיפרו כי עברו התעללות מינית ואולצו על ידי שוביהם לבצע מעשים מיניים זה בזה. בדוגמה מחרידה במיוחד, הדוח מפרט שלושה מקרי אונס נפרדים בפסטיבל הנובה ליד גדר המערכת עם עזה, תוך ציטוט שורדת שהסתתרה בסמיכות מיידית למקום התקיפה.

"שמעתי אונס אחד שבו העבירו אותה ממקום למקום. היא כנראה נפצעה, אם לשפוט לפי הצרחות שלה - צרחות שמעולם לא שמעתם בשום מקום", צוטט הניצולה. על פי הדיווח, סיפורם מאושש על ידי ניצול אחר, שדיבר גם הוא על שמיעת מקרי האונס, כמו גם על אחרים שראו מאוחר יותר את גופות הקורבנות, בגדיהן קרועים, רגליהן פרושות ואזורים אינטימיים מושחתים. לפחות שישה מקרים נוספים של אנשים שהיו עדים ישירות לאונס ואונס קבוצתי מתוארים בדיווח, כאשר כל העדים מתארים את הקורבנות שנורו למוות.

אלקיים-לוי אמרה שמטרת הדיווח - וארכיון דיגיטלי המכיל את כל הראיות שאסף הצוות - היא לוודא שהסבל שסבלו הקורבנות לא יוכל "להכחיש, להימחק או להישכח". כמו ארכיונים אחרים מסוג זה, החומר לא יהיה נגיש לציבור למשך פרק זמן מוגדר כדי להגן על פרטיות הקורבנות. ההנציבות האזרחית, קבוצה עצמאית לא ממשלתית, הוקמה על ידי אלקיים-לוי במטרה לתעד ולשמר ראיות מהמתקפה. הדוח שלה זיהה ראיות ברורות ומשכנעות לדפוסים של התעללות מינית ומגדרית שהתרחשה במספר הזדמנויות באתרים מרובים.

הצוות הקדיש יותר משנתיים לאיסוף, סקירה וקטלוג קפדניים של ראיות מהמתקפה. הם אומרים שהם ערכו מאות ראיונות ופגישות עם ניצולים, כוחות חירום, חוקרים משפטיים ומומחים רפואיים, והקדישו כ-1,800 שעות לניתוח של יותר מ-10,000 תמונות וקטעי וידאו מהמתקפה, כולל שעות של חומר מחריד שהוקלט על ידי מבצעי הטבח.