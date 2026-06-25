יושבים על הגדר - רגל פה רגל שם: המגמה המדאיגה ביותר עבור הימין | פרשנות

הסקר השבוע הוא יותר מסתם עוד גרף מנדטים שבועי. הוא נורת אזהרה בוהקת בצבע אדום בוהק, כזו שמסתובבת על גג הקואליציה ומשמיעה צפצוף מטריד במיוחד.

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נורת האזהרה מורכבת בעיקר מהעקביות הרציפה במשך שבועות, בהן גוש הקואליציה רושם המשך עקבי של מגמת הצניחה, ומגיע לכדי 57 מנדטים בלבד. מדובר באחד הנתונים החלשים ביותר שראינו בשנים האחרונות, והוא כאמור עקבי ורצוף, מה שמוכיח כי אין המדובר בירידה זמנית אלא בנתון שמשקף בעיה גדולה לימין.

אז מה קרה השבוע? הרי הגושים לא באמת זזים מטבעם בצורה קיצונית, ואין באמת נהירה המונית של מצביעי ליכוד מושבעים לחתימת נאמנות לאיזנקוט.

המגמה האמיתית, והיא המדאיגה ביותר עבור הימין, היא "הגדר". מצביעי הימין אורזים כרית, שמיכה, ועוברים לשבת על הגדר. הם לא מצביעים לשמאל, הם פשוט אומרים לנו: "בבחירות הקרובות, אנחנו נשארים בבית". שילוב קטלני של אכזבה ומחאה.

כשאנחנו מנתחים את הנתונים לעומק, אנחנו מגלים שתי סיבות מרכזיות לדימום המנדטים הזה:

1. אפקט הדמדומים הביטחוני: ישנה אכזבה מצטברת ומתמשכת מההישגים במערכה. הציבור הימני בפרט, רוצה הכרעה, אבל המציאות מול איראן ומול לבנון מייצרת תחושה של דריכה במקום. כשהימין מרגיש שהוא לא מקבל "מדיניות ימין" אמיתית בשטח - הוא מאבד את החשק להגיע לקלפי.

2. האש החרדית: התמונות של השבועות האחרונים מהמחאה החרדית, ובפרט השבוע, עשו נזק היקפי שלא ניתן זלזל בו.

הנה הנתון המרתק מתוך הסקר שערכנו:

עמדת מצביעי הקואליציה כלפי הפגנות החרדים: 61% חושבים כי יש להכיל את ההפגנות, כפי שהכילו את מחאות הרפורמה, בעוד ש-35% ממצביעי הקואליציה סבורים כי יש לפזר את ההפגנות הללו בכוח.

תסתכלו טוב על ה-35% האלה. מדובר בלמעלה משליש ממצביעי הקואליציה, שמביטים במסכים, רואים את חסימות הכבישים והעימותים, ומרגישים כועסים. הנתון הזה מתורגם ישירות לאותה אכזבה מתמשכת, שמצטברת לאיום אסטרטגי ממשי על שלטון הימין.

החרדים משחקים באש ומפסידים את הגוש

הדיבורים על כך שהחרדים "הם כבר לא חלק מגוש הימין" אולי נשמעים דרמטיים, אבל ברגע האמת שבו צריך להקים קואליציה או להפיל אותה - הם עדיין שם.

אבל, וזה אבל ענק, ההתנהגות שלהם ברחובות ובכנסת כבר משפיעה בצורה הרסנית על הקואליציה הנוכחית בסקרים. החרדים מתנהלים בתקופה האחרונה כאילו אין להם מה להפסיד. הם לא רק אומרים את זה - אלא גם מתנהגים באופן שגורם נזק ממשי לימין.

מסקנת השבוע ברורה: הבייס הימני לא עבר לשמאל, הוא פשוט איבד את החשק להצביע. אם הקואליציה לא תתעורר ותתחיל לספק קבלות ביטחוניות וסדר יום ציבורי ימני חיובי - הגדר הזו תהפוך להיות ארוכה וצפופה מאוד.