חניון המנדטים התרוקן: כך איבד בנט לאיזנקוט את הובלת גוש המרכז-שמאל | פרשנות

הבחירות מתקרבות, ואיתן מתחדדת התשובה לשאלה המלווה כל מערכת בחירות בישראל ב-17 השנים האחרונות: מי יהיה המועמד מטעם גוש המרכז-שמאל, שיתמודד על ראשות הממשלה מול בנימין נתניהו?

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במשך תקופה של למעלה משנה, מי שסומן כמועמד המוביל לשמש בתפקיד הנחשק היה דווקא נפתלי בנט. בנט החל בקמפיין לא רשמי לתפקיד עוד מראשיתה של המלחמה בשנת 2023, ובהמשך נתן פומביות לכוונותיו. בשלב מסוים נדמה היה כי המספרים המחמיאים להם הוא זוכה בסקרים הם יציבים, בשונה ממערכות בחירות קודמות בהן התמודד וזכה לתהילה בסקרים לפרקי זמן קצרים, ולאחר מכן התכווץ בהדרגתיות.

אולם לאמיתו של דבר, המנדטים הרבים שקיבל בסקרים, מעולם לא היו יציבים, ומעולם לא היוו את ה'בייס' הקשיח עליו מפנטז כל פוליטיקאי. הם היו, בסך הכל, קולות נודדים, שבנט שימש עבורם למשך תקופה ארוכה כחניון. לפני שהם הגיעו לחנייה של נפתלי בנט, הם חנו אצל בני גנץ, שעם ראשית המלחמה זכה למספרים חלומיים של כ-40 מנדטים אצל חלק מהסוקרים.

אך חלומות לחוד ומציאות לחוד. מאז אוקטובר 2023 ועד היום, מים רבים וסוערים זרמו בנחל המנדטים של גוש המרכז-שמאל. ומול בנט ששיחק תקופה ארוכה כמעט מול שער ריק, ניצב כעת גדי איזנקוט שהחל בהדרגתיות לנשל אותו ממלוכת הגוש.

בשבועות האחרונים המהפך הושלם. המהפך הזה זוהה לראשונה אצלנו, בסקרים שערכו דיירקט פולס עבור i24NEWS, בהם זיהינו את מגמתם של מצביעי האופוזיציה וגוש המרכז-שמאל להעביר את תמיכתם מבנט לאיזנקוט, מגמה שבאה לידי ביטוי ביתר שאת גם בכל הסקרים האחרונים שערכו עמיתינו.

הנתונים העולים מהסקר שערכנו השבוע ושודר הערב, נותנים חותמת נוספת לכך שמצביעי המרכז-שמאל מעדיפים לראות בראשות הגוש את הרמטכ"ל לשעבר, ולא את מנכ"ל מועצת יש"ע לשעבר. לשאלה האם בנט צריך להודיע כי יתמוך באיזנקוט כמועמד להתמודדות על ראשות הממשלה מול נתניהו, השיבו בחיוב 66% ממצביעי האופוזיציה. אך הנתונים הדרמטיים עוד יותר הם דווקא בקרב מצביעיו של בנט עצמו: 37% ממצביעי רשימת 'ביחד', יותר משליש מהמצביעים הקיימים, סבורים גם הם כי על בנט לפעול כך.

לא זו אף זו: אחת מטענות היסוד של בנט להצדקת הצבתו כיריב המתאים מול נתניהו, נשמטת אף היא מתחת לרגליו. בנט טוען כי על מנת לנצח את נתניהו יש להציב בהתמודדות מולו איש ימין. ובכן, מסתבר כי קהל המצביעים הפוטנציאלי אליו מכוון בנט, סבור אחרת: 56% ממצביעי האופוזיציה סבורים כי מדובר בטענה שגויה, ורק 29% מהם חושבים כי הטענה מוצדקת.

ניתן למצוא השערות רבות לשחיקה המתמשכת בכוחו הפוליטי של בנט אל מול איזנקוט. יתכן שזהו האיחוד עם לפיד שלא הצליח להמריא, יתכן שזהו החשש של מצביעי האופוזיציה כי בנט עלול לשבת בסופו של דבר עם נתניהו, ויתכן כי זוהי בסופו של דבר סוגיית הטבעיות בהתאמה לתפקיד: בגוש האופוזיציה יצביעו בקלות יותר לביטחוניסט מהרצליה, שתמיד הזדהה עם עמדותיו, מאשר לחובש הכיפה מרעננה, שנחשב בעיניהם במשך שנים ארוכות לאיש ימין קיצוני ומשיחי. כך או כך, בשורה התחתונה, מדובר כמעט בעובדה מוגמרת: גדי איזנקוט הוא מנהיג גוש המרכז-שמאל בבחירות 2026.