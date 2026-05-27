אני רוצה לנצל את קרקס עוגת הגבינה בקופסה הזו כדי להציף נקודה הרבה יותר חשובה. הטרנד הזה לקרוא לעיתונאים שקרנים ובוא נדבר רגע על תפקיד העיתונאי.

בתוכנית "מדד גלבוע" הצגנו את עוגת הלוטוס של דניאל עמית שעולה 170 שקל. מחיר שעלה מהעוגה הקודמת ב 30 שקלים. הסברנו שמדובר בעוגה ששוקלת קילו ומיוצרת על ידי ביסקוטי, ובדקנו כמה עולות עוגות הגבינה השונות של ביסקוטי ששוקלות 1.5 קילו. ספוילר הרבה פחות.

הסרטון עניין הרבה אנשים וצבר הרבה צפיות. זה כמובן היה מאוד לא נוח לדניאל עמית שהעלתה סרטון וכינתה אותי שקרנית שמקוששת לייקים על חשבונה.

וזה בלתי נסבל בעיני הקלות הזו שבה מקטינים אנשים שעובדים כדי לבדוק עובדות, לחקור, להביא את האמת שיש מעליהם עורך ומערכת שלמה. ואת כל זה אפשר לבטל במחי סטורי שנעלם בתוך 24 שעות כי העובדות לא נוחות.

עיתונאים הם דבר חשוב ואקוטי במדינה דמוקרטית. דניאל עמית היא רק הסימפטום מול חברות ענק שמנסות לטייח ולהשתיק חשיפות שקשורות אליהם. ולמה הסוגיה הזאת כל כך חשובה כי אנחנו נכנסים לתקופת בחירות ואתם הולכים לשמוע הרבה על עיתונאים "שקרנים" מפי פוליטיקאים שלא נוחה להם האמת בדרך לקלפי.

למי שהאמת לא נוחה לו מוזמן או לפשפש במעשיו או לגשת לבית המשפט ושם יתברר האמת. אין עיתונאי שקרן אלא אדם שהדיווח עליו לא נוח לו ולא משתלם. קצת כמו עוגת גבינה שהחמיצה.