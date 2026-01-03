לא היה צריך לחכות עד לצאת השבת כדי לנחש מה תהיה התגובה בישראל למהלך של הנשיא טראמפ בוונצואלה. היחסים בין ישראל לוונצואלה נותקו כבר בשנת 2009, ומאז רק העמיק משטרו של הנשיא ניקולס מדורו את השתלבותו בציר האנטי אמריקני הכולל את איראן, חיזבאללה וסין.

מנקודת המבט הישראלית, המהלך של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ רחוק מלהיות עניין אזורי בלבד. הוא נתפס כאיתות בעל משמעות אסטרטגית רחבה בראש ובראשונה בהקשר האיראני. רמז לכך גם יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, שאמר כי על המשטר באיראן לשים לב היטב למה שמתרחש בוונצואלה.

מאז שנות ה-80, מתקיים קשר הדוק ומתמשך בין איראן לוונצואלה, כולל העברת ציוד צבאי איראני, כטב"מים, ולפי פרסומים גם שימוש בשטח המדינה כזירת ניסוי ליכולות בליסטיות. במקביל, התפתח שיתוף פעולה הדוק בין איראן, חיזבאללה ו-ונצואלה בזירה הפלילית-ביטחונית של דרום אמריקה, בעיקר בעזרת רשתות סחר בסמים ומנגנוני מימון טרור.

הקשר בין טהרן לקראקס לא מתמצה רק במימד הצבאי. הוא כולל טיסות ישירות המשמשות כיסוי להעברת ציוד ופעילים, הסתמכות של ונצואלה על משמרות המהפיכה לשיקום תעשיית הנפט שלה, ומתן מקלט לפעילי חיזבאללה. ונצואלה משמשת גם מרכז להלבנת הון עבור ארגוני טרור שיעים, באמצעות סחר בסמים וכריית זהב.

בהקשר זה, המדינה נתפסת גם ככוח האנטי אמריקני המרכזי באמריקה הלטינית, ובפועל כבסיס קדמי של משטר האייתוללות ביבשת אמריקה. זרוע נוספת של התמנון האיראני, שזרועותיו פרושות במזרח התיכון (חיזבאללה, חמאס, החות’ים), באפריקה, ובעזרת ונצואלה גם בדרום אמריקה.

השאלה המרכזית כעת היא האם הנשיא טראמפ יבחר ללכת צעד נוסף, ולהתייחס לוונצואלה לא רק כבעיה אזורית, אלא כחלק אינטגרלי מהמערך האיראני העולמי. אם כך יהיה, ייתכן שמכאן ייגזרו גם מסקנות רחבות יותר כלפי "ראש התמנון" עצמו - איראן.

מהלך כזה עשוי לשאת השלכות מרחיקות לכת, לא רק על ונצואלה, אלא על אמריקה הלטינית כולה ועל האסטרטגיה האמריקנית מול טהרן. במובן זה, פגיעה ממשית במשטר מדורו אינה רק מהלך נגד דיקטטורה מקומית - אלא מכה ישירה בצינור החמצן של האייתוללות בחצי הכדור המערבי.